Tim Wellens houdt Vingegaard achter zich in tijdrit Polen, Deen neemt leiderstrui over van Thibau "wheelie" Nys

Thibau Nys is zijn leiderstrui in de Ronde van Polen kwijt na de pittige klimtijdrit. Maar treuren deed hij niet. Integendeel, hij kwam zowaar met een wheelie over de finish. En er was nog meer Belgisch spektakel: het was Belgisch kampioen tijdrijden, Tim Wellens, die de tijdrit won voor Jonas Vingegaard. De Deen gaat wel met de leiderstrui aan de haal.