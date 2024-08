Straffe reeks blijft maar uitbreiden: oppermachtige Thibau Nys slaat nu ook in openingsrit in Polen zijn slag

Het straffe lijstje blijft maar groeien. Thibau Nys heeft nu ook in de openingsrit van de Ronde van Polen de macht gegrepen. In een sprint bergop duldde hij geen tegenstand en kwam hij met een duidelijke voorsprong over de streep. Nys behoudt zo zijn perfecte rapport: in elke rittenkoers waarin hij dit seizoen startte, kaapte onze landgenoot minstens een rit.