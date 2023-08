BEKIJK: WK-ganger Olav Kooij powert met gemak naar de dagzege in Polen, Tim Merlier zit te ver

Geen tweede ritzege voor Tim Merlier in de Ronde van Polen. De voormalige nationale wielerkampioen verslikte zich in een rommelige sprint. Olav Kooij was wel bij de les. De Nederlander van Jumbo-Visma hoefde zelfs niet door te duwen tot op de streep. Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) blijft leider.