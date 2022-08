LIVE: Komt de eindzege van Ethan Hayter nog in gevaar in de slotrit in Polen?

clock 15:05

15 uur 05. Wie geraakt in de vlucht? Het is knokken om in de vlucht van de dag te geraken. Julius Johansen, Jarrad Drizners, Syver Waerstad en Alessandro De Marchi zijn er al in geslaagd weg te sluipen, maar ook Patryk Stosz en Felix Gall hebben nog zin. Die laatste zal wellicht weinig ruimte krijgen, want hij staat nog binnen de minuut van leider Hayter. .