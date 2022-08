LIVE: Drie vluchters spartelen nog tegen, alles wijst op een sprint in de slotetappe

In het peloton zijn het de ploegmakkers van Sam Welsford (Team DSM) die tempo maken. De Australische spurtbom kon nog niet echt bekoren in deze rittenkoers. Zijn beste resultaat: 26e.

18 uur 20. In het peloton zijn het de ploegmakkers van Sam Welsford (Team DSM) die tempo maken. De Australische spurtbom kon nog niet echt bekoren in deze rittenkoers. Zijn beste resultaat: 26e. .

18 uur 14. Ook een man in de gaten te houden: Kaden Groves. De snelle man van Team BikeExchange-Jayco stapt vanaf volgend seizoen over naar Alpecin-Deceuninck. .

17 uur 26. Leider Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) schuift van helemaal achteraan in het peloton op naar voren. Vermoedelijk heeft de Britse hardrijder nog een laatste sanitaire stop ingelast voor we de finale induiken. .

17 uur 11. Waerstadt lost. Syver Waerstadt (Uno-X) moet afhaken vooraan. We blijven nog met 3 koplopers over. .

17 uur 03. Drizners koerst opnieuw. Jarrad Drizners rijdt in Polen zijn eerste koers sinds de UAE Tour in februari. Daar kwam de renner van Lotto-Soudal zwaar ten val in de slotetappe. Na een dubbele operatie volgde een maandenlange revalidatie, deze week mocht de Australiër terugkeren in koers. .