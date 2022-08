Arnaud Démare is de snelste spurter in de slotetappe, Ethan Hayter is eindwinnaar

Arnaud Démare (Groupama - FDJ) heeft de slotetappe in de Ronde van Polen gewonnen. In de straten van Krakow draaide het uit op een massasprint. Daarin was de Fransman sneller dan Olav Kooij en Phil Bauhaus. De eindzege van Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) kwam niet meer in gevaar.