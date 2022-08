Nederlander Thymen Arensman is de beste tijdrijder in Polen, Jordi Meeus maakt pijnlijke smak

Voor Jordi Meeus viel er als sprinter in de tijdrit over net geen 12 kilometer niets te winnen, maar wel iets te verliezen. Met de finish in zicht ging hij te driest een bocht in en vloog hij hard tegen en door de hekken. Meeus werd afgevoerd, meer is er nog niet bekend over zijn toestand.



De strijd om de dagzege leek op papier iets te worden tussen Thymen Arensman en Matteo Sobrero, de nummers 2 en 1 van de slottijdrit van de Giro. De Italiaan kon met een goeie tijdrit de leiderstrui grijpen, maar hij stelde teleur.

Dat deed Arensman niet. Hij knibbelde nog 7 seconden van de sowieso al scherpe tijd van Magnus Sheffield, de winnaar van de Brabantse Pijl.

Ook Ethan Hayter was een kanshebber voor de dagzege, maar hij moet zich tevreden stellen met de 3e plaats. Hij ontfutselt wel Sergio Higuita de gele trui en mag morgen in de (niet geweldig uitdagende) slotrit naar Krakau 11 seconden verdedigen in het klassement op Arensman.