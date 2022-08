LIVE Ronde van Polen: Jordi Meeus gaat pijnlijk onderuit, Thymen Arensman voorlopig met beste tijd

Thymen Arensman is de 2e renner die onder de 18 minuten duikt. De Nederlander is zelfs 7 seconden sneller dan Magnus Sheffield. Van Rémi Cavagna zal de concurrentie niet meer komen, hij strandt op de 3e plaats. Richard Carapaz, Ethan Hayter en Matteo Sobrero lijken de grootste concurrenten te worden voor Arensman.

16 uur 07. Arensman op 1. Thymen Arensman is de 2e renner die onder de 18 minuten duikt. De Nederlander is zelfs 7 seconden sneller dan Magnus Sheffield. Van Rémi Cavagna zal de concurrentie niet meer komen, hij strandt op de 3e plaats. Richard Carapaz, Ethan Hayter en Matteo Sobrero lijken de grootste concurrenten te worden voor Arensman. .

Val van Jordi Meeus. Jordi Meeus had als sprinter wellicht niet op een topnotering gegooid, maar toch smeet de Belg van Bora-Hansgrohe zich volledig op weg naar de aankomstboog. Meeus ging zó enthousiast een bocht in, dat hij zwaar onderuit schoof. . 15 uur 22.

15 uur 08. Supertijd van Sheffield. Het was tot nu toe een secondespel, maar Magnus Sheffield doet net geen minuut van de tijd van Thomas De Gendt: 17'47" is de toptijd van de winnaar van de Brabantse Pijl. .

14 uur 55. De Gendt aan de leiding. Het is nog vroeg dag in de tijdrit naar Wierch Rusinski, maar Thomas De Gendt heeft zijn fiets wel op de eerste plaats geparkeerd. Hij legde de 11,8 km af in 18'46", 8 seconden sneller dan de Tsjech Josef Cerny. .