LIVE: Edward Theuns is op zoek naar geluk in Polen, finish straks op pittige helling

11 uur 39. Theuns in de vlucht van de dag. Edward Theuns heeft zijn benen blijkbaar voelen kriebelen vanochtend en dus is hij maar op pad vertrokken met 4 collega's: de Polen Brozyna en Budzinski, de Oostenrijker Brändle en de Duitser Hessmann. In het peloton trekken ze zich nog niet veel aan van de vlucht en zo hebben Theuns en co meteen meer dan 7 minuten voorsprong. .