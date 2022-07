Ronde van Polen: sprinten op verraderlijke aankomst?

clock 13:39

13 uur 39. Verraderlijke laatste kilometer. Er liggen een paar bergjes van 4e categorie op het parcours, maar de kans is groot dat er gesprint wordt. Dan is het wel opletten voor de laatste kilometer. De renners komen van km 3 naar 2 op volle snelheid naar beneden, dan is er een kilometer vlak, om de laatste kilometer weer te stijgen. Van 4,3 procent naar 6,7 procent naar 2 procent. In het peloton rijden Quick Step-Alpha Vinyl (Cavendish), Groupama-FDJ (Démare) en Jumbo-Visma (Kooij). .