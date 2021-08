Deceuninck-Quick Step heerst: Joao Almeida doet er nog een ritje bij in Polen

De lastige slotkilometers werden volledig gedomineerd door Deceuninck-Quick Step.

Rémi Cavagna lanceerde ploegmakker Mikkel Honoré, die met een bonus van een handvol seconden over de vod passeerde.

De Deen stak zijn hand uit naar de ritzege, maar was in de zware slothectometers niet opgewassen tegen de inhaalbeweging van Intermarché-Wanty-Gobert en Ineos-Grenadiers.

Leider Joao Almeida zag hoe de kaars van zijn ploegmaat uitdoofde en trok zelf de sprint op gang, maar de pientere Portugees besefte dat het nog te ver was.

Hij vond in Matej Mohoric de ideale derny, plaatste zich even in het wiel van de Sloveen en kwam er op het gepaste moment overtuigend uit. Quinten Hermans was de eerste Belg op de 10e plaats.

Met zijn tweede etappezege verstevigt Almeida zijn leiderstrui.