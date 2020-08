LIVE: Evenepoel beleeft rustige namiddag, opnieuw een massasprint in Krakau?

18:04 18 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:00 18 uur . Beukwerk loont. De achtervolgers moeten plots 15 seconden inleveren. Het trek en sleurwerk van Bora-hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step heeft duidelijk effect. . Beukwerk loont De achtervolgers moeten plots 15 seconden inleveren. Het trek en sleurwerk van Bora-hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step heeft duidelijk effect.

17:58 17 uur 58. Met Jos van Emden, Rowe en Bouchard bestaat de kopgroep uit enkele ronkende namen. Het peloton beseft dat ze de leiders niet mag onderschatten, en zet vol overgave de achtervolging in. . Met Jos van Emden, Rowe en Bouchard bestaat de kopgroep uit enkele ronkende namen. Het peloton beseft dat ze de leiders niet mag onderschatten, en zet vol overgave de achtervolging in.

17:57 17 uur 57. Kasperkiewicz haakt af. De Pool Kasperkiewicz moet afhaken in de kopgroep. We hebben nog 6 leiders die een bonus van 1'30" hebben op het jagende peloton. . Kasperkiewicz haakt af De Pool Kasperkiewicz moet afhaken in de kopgroep. We hebben nog 6 leiders die een bonus van 1'30" hebben op het jagende peloton.

17:52 17 uur 52. Leider Remco Evenepoel beleefde een rustige namiddag richting Krakau.

17:49 17 uur 49. Tijdrijder Jos van Emden lijkt de kopgroep een nieuw elan gegeven te hebben. Terwijl de voorsprong daarnet amper 1 minuut bedroeg, hebben de zeven leiders opnieuw een voorsprong van 1'45". . Tijdrijder Jos van Emden lijkt de kopgroep een nieuw elan gegeven te hebben. Terwijl de voorsprong daarnet amper 1 minuut bedroeg, hebben de zeven leiders opnieuw een voorsprong van 1'45".

17:42 17 uur 42. De zeven leiders lijken hun voorsprong uit te breiden tot 1'46". Vooraan in het peloton doen de mannetjes van Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step het werk. . De zeven leiders lijken hun voorsprong uit te breiden tot 1'46". Vooraan in het peloton doen de mannetjes van Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step het werk.

17:41 Tijdsverschil. We klokken af op 1'37". De voorsprong van de leiders op het peloton blijft quasi onveranderd. . 17 uur 41. Tijdsverschil We klokken af op 1'37". De voorsprong van de leiders op het peloton blijft quasi onveranderd.

17:34 17 uur 34. Landgenoot Steff Cras (Lotto-Soudal) sprong weg uit het peloton.

17:29 17 uur 29. 7 leiders. Voor de aanval van Konrad en co, waagden Alexis Gougeard en Jos van Emden de sprong. Het duo heeft zich ondertussen bij de leiders gevoegd. Kunnen deze twee nieuwe werkkrachten de voorsprong vergroten? . 7 leiders Voor de aanval van Konrad en co, waagden Alexis Gougeard en Jos van Emden de sprong. Het duo heeft zich ondertussen bij de leiders gevoegd. Kunnen deze twee nieuwe werkkrachten de voorsprong vergroten?

17:27 17 uur 27. Aanval uit het peloton. Uit het peloton springen enkele mannetjes weg. We kijken even naar onze lijst en herkennen de volgende namen: Konrad, Mas, Liepins, Planet en onze landgenoot Steff Cras. . Aanval uit het peloton Uit het peloton springen enkele mannetjes weg. We kijken even naar onze lijst en herkennen de volgende namen: Konrad, Mas, Liepins, Planet en onze landgenoot Steff Cras.

17:24 17 uur 24. Iedereen gaf me veel vertrouwen en geloofde in mij. De viering voor Jakobsen had ik al in gedachten. Wanneer ik voor de start zijn rugnummer kreeg, voelde ik veel energie. Remco Evenepoel na zijn overwinning gisteren. Iedereen gaf me veel vertrouwen en geloofde in mij. De viering voor Jakobsen had ik al in gedachten. Wanneer ik voor de start zijn rugnummer kreeg, voelde ik veel energie. Remco Evenepoel na zijn overwinning gisteren

17:22 17 uur 22. De voorsprong van de leiders loopt weer op tot 1'45". Voorlopig maken de sprintersploegen zich nog niet al te druk. . De voorsprong van de leiders loopt weer op tot 1'45". Voorlopig maken de sprintersploegen zich nog niet al te druk.

17:13 Tijdsverschil. De voorsprong van de vijf leiders zakt tot 1'20". Hoelang kunnen ze het peloton nog afhouden? . 17 uur 13. Tijdsverschil De voorsprong van de vijf leiders zakt tot 1'20". Hoelang kunnen ze het peloton nog afhouden?

17:10 17 uur 10. Het is maar een voetnoot in deze wedstrijd, maar we willen het u toch nog meegeven. Op de laatste gecategoriseerde klim van de dag, de 'Góra Makowska', kwam de Pool Kasperkiewicz als eerste boven. Bouchard en Houle volgden in zijn zog. . Het is maar een voetnoot in deze wedstrijd, maar we willen het u toch nog meegeven. Op de laatste gecategoriseerde klim van de dag, de 'Góra Makowska', kwam de Pool Kasperkiewicz als eerste boven. Bouchard en Houle volgden in zijn zog.

17:03 17 uur 03. Nog 80 kilometer. De eindmeet komt steeds dichterbij, en met het zwaarste klimwerk achter de rug lijkt Evenepoel zonder ongelukken nu echt wel op weg naar de eindzege. . Nog 80 kilometer De eindmeet komt steeds dichterbij, en met het zwaarste klimwerk achter de rug lijkt Evenepoel zonder ongelukken nu echt wel op weg naar de eindzege.

17:00 17 uur . Het peloton met leider Evenepoel klimt samen naar boven.

16:54 Tijdsverschil. De vijf leiders hebben nog steeds een bonus van 2 minuten op het peloton, maar dat hoeft geen probleem te zijn voor Evenepoel. Deceuninck-Quick-Step heeft momenteel alles nog onder controle. . 16 uur 54. Tijdsverschil De vijf leiders hebben nog steeds een bonus van 2 minuten op het peloton, maar dat hoeft geen probleem te zijn voor Evenepoel. Deceuninck-Quick-Step heeft momenteel alles nog onder controle.

16:53 16 uur 53. De renners hebben 100 kilometer achter de boeg in deze slotrit in de Ronde van Polen. Het lijkt er meer en meer op dat we binnen 85 kilometer een massasprint te zien krijgen in Krakau. . De renners hebben 100 kilometer achter de boeg in deze slotrit in de Ronde van Polen. Het lijkt er meer en meer op dat we binnen 85 kilometer een massasprint te zien krijgen in Krakau.

16:48 16 uur 48. Klaas Lodewyck, ploegleider van Deceuninck-Quick-Step in Polen:. Klaas Lodewyck, ploegleider van Deceuninck-Quick-Step in Polen:

16:40 Mechanische pech. De huidige nummer vier in deze Ronde van Polen, Rafal Majka, wordt tot een fietswissel gedwongen. De Pool wil ongetwijfeld nog op het podium eindigen in zijn thuisland, maar zet momenteel eerst de achtervolging in op het peloton. . 16 uur 40. Mechanische pech De huidige nummer vier in deze Ronde van Polen, Rafal Majka, wordt tot een fietswissel gedwongen. De Pool wil ongetwijfeld nog op het podium eindigen in zijn thuisland, maar zet momenteel eerst de achtervolging in op het peloton.

16:34 Tijdsverschil. Nog minder dan 100 kilometer te rijden en de voorsprong van de vijf vluchters zakt tot 1"40. . 16 uur 34. Tijdsverschil Nog minder dan 100 kilometer te rijden en de voorsprong van de vijf vluchters zakt tot 1"40.

16:31 16 uur 31. Tijdens de afdaling van de Góra Makowska is het opletten geblazen. Het asfalt ligt er namelijk niet altijd even goed bij. Ook de smalle wegen zorgen ervoor dat de renners al hun technische vaardigheden moeten aanspreken. . Tijdens de afdaling van de Góra Makowska is het opletten geblazen. Het asfalt ligt er namelijk niet altijd even goed bij. Ook de smalle wegen zorgen ervoor dat de renners al hun technische vaardigheden moeten aanspreken.

16:27 16 uur 27. Leider Evenepoel heeft nog geen trap te veel gegeven.

16:16 16 uur 16. Ondertussen zijn de leiders begonnen aan de laatste klim van de dag. De 'Góra Makowska' is een berg van tweede categorie, en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4% over een afstand van 2,4 kilometer. . Ondertussen zijn de leiders begonnen aan de laatste klim van de dag. De 'Góra Makowska' is een berg van tweede categorie, en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4% over een afstand van 2,4 kilometer.

16:13 Gemiddelde snelheid. Na twee uur koers is de gemiddelde snelheid gezakt naar een gemiddelde snelheid van 40,5 km/uur. . 16 uur 13. Gemiddelde snelheid Na twee uur koers is de gemiddelde snelheid gezakt naar een gemiddelde snelheid van 40,5 km/uur.

16:11 Tijdsverschil. De voorsprong van de kopgroep zakt tot 2'30". Binnen 8 kilometer beginnen de vijf moedige vluchters aan de derde en laatste gecategoriseerde beklimming van de dag: de 'Góra Makowska'. . 16 uur 11. Tijdsverschil De voorsprong van de kopgroep zakt tot 2'30". Binnen 8 kilometer beginnen de vijf moedige vluchters aan de derde en laatste gecategoriseerde beklimming van de dag: de 'Góra Makowska'.

16:07 16 uur 07. Prachtig weertje. Ook vandaag is de zon opnieuw van de partij in Polen. Het kwikt stijgt alweer tot 30 graden. . Prachtig weertje Ook vandaag is de zon opnieuw van de partij in Polen. Het kwikt stijgt alweer tot 30 graden.

16:05 16 uur 05. Wie zijn de 5 leiders: Przemyslaw Kasperkiewicz . De 26-jarige Przemyslaw Kasperkiewicz is een van de Poolse vertegenwoordigers in deze Ronde van Polen. Vorig jaar schreef hij de zesde etappe in de Ronde van Rwanda op zijn palmares. . Wie zijn de 5 leiders: Przemyslaw Kasperkiewicz De 26-jarige Przemyslaw Kasperkiewicz is een van de Poolse vertegenwoordigers in deze Ronde van Polen. Vorig jaar schreef hij de zesde etappe in de Ronde van Rwanda op zijn palmares.



15:58 15 uur 58. Wie zijn de 5 leiders: Geoffrey Bouchard. Geoffrey Bouchard (28) is geboren en getogen in het Franse Dijon en rijdt voor AG2R. De Fransman is geen onbekende, want vorig jaar won hij het bergklasssement in de Ronde van Spanje. . Wie zijn de 5 leiders: Geoffrey Bouchard Geoffrey Bouchard (28) is geboren en getogen in het Franse Dijon en rijdt voor AG2R. De Fransman is geen onbekende, want vorig jaar won hij het bergklasssement in de Ronde van Spanje.

15:57 15 uur 57. De Pool Kasperkiewicz slaagde erin de sprong naar de vier leiders te maken.

15:53 15 uur 53. Wie zijn de 5 leiders: James Whelan. De Australiër James Whelan de derde renner in de vroege vlucht. De 24-jarige renner van EF Pro Cycling is een opkomend talent en won in 2018 de Ronde van Vlaanderen voor beloften. . Wie zijn de 5 leiders: James Whelan De Australiër James Whelan de derde renner in de vroege vlucht. De 24-jarige renner van EF Pro Cycling is een opkomend talent en won in 2018 de Ronde van Vlaanderen voor beloften.

15:52 15 uur 52. Rustige namiddag voor Evenepoel. Remco Evenepoel moet zich voorlopig nog geen zorgen beginnen maken. De eerste twee beklimmingen kwam de jonge Belg zonder kleerscheuren door. Binnen 23 kilometer komt de laatste klim eraan. . Rustige namiddag voor Evenepoel Remco Evenepoel moet zich voorlopig nog geen zorgen beginnen maken. De eerste twee beklimmingen kwam de jonge Belg zonder kleerscheuren door. Binnen 23 kilometer komt de laatste klim eraan.

15:45 15 uur 45. De manschappen van Remco Evenepoel hebben alles onder controle.

15:42 15 uur 42. Wie zijn de 5 leiders: Hugo Houle. De Canadees Hugo Houle is 29 jaar en komt uit voor Astana. In 2015 werd hij Candadees kampioen tijdrijden. . Wie zijn de 5 leiders: Hugo Houle De Canadees Hugo Houle is 29 jaar en komt uit voor Astana. In 2015 werd hij Candadees kampioen tijdrijden.

15:38 15 uur 38. Wie zijn de 5 leiders: Luke Rowe. Luke Rowe is een 30-jarige Welshman die voor Ineos rijdt. Zijn laatste overwinning dateert van 2017, toen hij de tweede etappe won in de Herald Sun Tour. Datzelfde jaar werd hij ook derde in Kuurne-Brussel-Kuurne. . Wie zijn de 5 leiders: Luke Rowe Luke Rowe is een 30-jarige Welshman die voor Ineos rijdt. Zijn laatste overwinning dateert van 2017, toen hij de tweede etappe won in de Herald Sun Tour. Datzelfde jaar werd hij ook derde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

15:37 15 uur 37. Wielrennen Belgisch supersucces: Twitter spaart geen lof voor Van Aert en Evenepoel

15:34 15 uur 34. De kopgroep van vandaag, voor Kasperkiewicz kon aansluiten.

15:31 15 uur 31. Het was de bedoeling om van ver te gaan, want we wisten dat we het verschil niet zouden maken op laatste klim. Maar een solo van 50 kilometer, dat was niet gepland. Ploegleider Klaas Lodewyck over de machtsgreep van Evenepoel in Polen. Het was de bedoeling om van ver te gaan, want we wisten dat we het verschil niet zouden maken op laatste klim. Maar een solo van 50 kilometer, dat was niet gepland. Ploegleider Klaas Lodewyck over de machtsgreep van Evenepoel in Polen

15:27 Tijdsverschil. De voorsprong van de vijf leiders zakt richting de drie minuten. Momenteel hebben ze nog een bonus van 3'13" op het peloton. . 15 uur 27. Tijdsverschil De voorsprong van de vijf leiders zakt richting de drie minuten. Momenteel hebben ze nog een bonus van 3'13" op het peloton.

15:23 15 uur 23. De volgende beklimming die de renners voor hun wielen geschoven krijgen is de 'Krowiarki', een berg van eerste categorie. . De volgende beklimming die de renners voor hun wielen geschoven krijgen is de 'Krowiarki', een berg van eerste categorie.

15:18 Tijdsverschil. Ondertussen heeft de kopgroep nu toch al een voorsprong van vijf minuten bij elkaar gefietst. In het peloton houden de concurrenten van Evenepoel zich verdacht stil. Gooien ze nu al de handdoek in de ring? . 15 uur 18. Tijdsverschil Ondertussen heeft de kopgroep nu toch al een voorsprong van vijf minuten bij elkaar gefietst. In het peloton houden de concurrenten van Evenepoel zich verdacht stil. Gooien ze nu al de handdoek in de ring?

15:16 15 uur 16. Kasperkiewicz sluit aan. We krijgen een nieuwe situatie: vijf leiders kleuren de ontsnapping van de dag. . Kasperkiewicz sluit aan We krijgen een nieuwe situatie: vijf leiders kleuren de ontsnapping van de dag.

15:15 Gemiddelde snelheid. Na een uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 42 km/uur. Het peloton lijkt geen haast te hebben. . 15 uur 15. Gemiddelde snelheid Na een uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 42 km/uur. Het peloton lijkt geen haast te hebben.

15:08 15 uur 08. De vier leiders lijken te begrijpen dat ze zonder extra hulp geen kans hebben vandaag. Het kwartet wacht op Kasperkiewicz, die hen hopelijk een nieuw elan kan geven. . De vier leiders lijken te begrijpen dat ze zonder extra hulp geen kans hebben vandaag. Het kwartet wacht op Kasperkiewicz, die hen hopelijk een nieuw elan kan geven.

15:05 15 uur 05. Definitieve afscheiding blijft uit. De vier leiders lijken er maar niet in te slagen om een definitieve kloof te slaan. Ze blijven ongeveer 25 seconden voor het peloton rijden. Het mag duidelijk zijn dat Deceuninck-Quick-Step geen cadeautjes uitdeelt vandaag . Definitieve afscheiding blijft uit De vier leiders lijken er maar niet in te slagen om een definitieve kloof te slaan. Ze blijven ongeveer 25 seconden voor het peloton rijden. Het mag duidelijk zijn dat Deceuninck-Quick-Step geen cadeautjes uitdeelt vandaag

15:03 Sprint. De enige tussensprint van de dag wordt gewonnen door Bouchard. Houle en Whelan vervolledigen de top 3. Diego Ulissi draagt momenteel de witte trui als beste sprinter in deze ronde. . 15 uur 03. Sprint De enige tussensprint van de dag wordt gewonnen door Bouchard. Houle en Whelan vervolledigen de top 3. Diego Ulissi draagt momenteel de witte trui als beste sprinter in deze ronde.

14:54 14 uur 54. Met een een voorsprong van amper 25 seconden hebben de vier leiders niet echt speling. Kasperkiewicz hangt daar nog steeds ergens tussen en kan de kloof met de kopgroep maar niet dichten. . Met een een voorsprong van amper 25 seconden hebben de vier leiders niet echt speling. Kasperkiewicz hangt daar nog steeds ergens tussen en kan de kloof met de kopgroep maar niet dichten.



14:52 14 uur 52. Deceuninck-Quick-Step voert peloton aan. De Belgische brigade bepaalt het tempo achter de vier leiders. Momenteel heeft de ploeg van leider Evenepoel alles onder controle. . Deceuninck-Quick-Step voert peloton aan De Belgische brigade bepaalt het tempo achter de vier leiders. Momenteel heeft de ploeg van leider Evenepoel alles onder controle.

14:49 14 uur 49. Paterski actiefste rijder in deze ronde. Wat er ook gebeurt, Maciej Paterski mag de blauwe trui van 'meest actieve renner' meenemen naar huis. De Pool zat tijdens de eerste twee etappes steeds mee in de vroege vlucht, en heeft er een knappe Ronde van Polen opzitten. . Paterski actiefste rijder in deze ronde Wat er ook gebeurt, Maciej Paterski mag de blauwe trui van 'meest actieve renner' meenemen naar huis. De Pool zat tijdens de eerste twee etappes steeds mee in de vroege vlucht, en heeft er een knappe Ronde van Polen opzitten.

14:47 14 uur 47. Kasperkiewicz probeert aan te sluiten bij kopgroep. Przemyslaw Kasperkiewicz is erop gebrand om zich tijdens de laatste rit nog eens te tonen aan zijn landgenoten. De Pool probeerde eerder al mee te glippen in de vroege vlucht, maar waagt nu de sprong richting de vier leiders. . Kasperkiewicz probeert aan te sluiten bij kopgroep Przemyslaw Kasperkiewicz is erop gebrand om zich tijdens de laatste rit nog eens te tonen aan zijn landgenoten. De Pool probeerde eerder al mee te glippen in de vroege vlucht, maar waagt nu de sprong richting de vier leiders.



14:40 Tijdsverschil. De vier vluchters hebben momenteel een bonus van 10 seconden op het peloton. Is dit eindelijk de juiste vlucht? . 14 uur 40. Tijdsverschil De vier vluchters hebben momenteel een bonus van 10 seconden op het peloton. Is dit eindelijk de juiste vlucht?

14:39 14 uur 39. Kopgroep van 4. We krijgen vier leiders die de vroege vlucht in elkaar proberen te knutselen: Luke Rowe (Ineos), Geoffrey Bouchard (AG2R), Hugo Houle (Astana) en James Whelan (EF Pro Cycling). . Kopgroep van 4 We krijgen vier leiders die de vroege vlucht in elkaar proberen te knutselen: Luke Rowe (Ineos), Geoffrey Bouchard (AG2R), Hugo Houle (Astana) en James Whelan (EF Pro Cycling).



14:34 Whelan als eerste boven op de 'Zab'. De eerste beklimming van de dag zit erop. Binnen 17 kilometer komt de eerste tussensprint eraan. . 14 uur 34. Whelan als eerste boven op de 'Zab' De eerste beklimming van de dag zit erop. Binnen 17 kilometer komt de eerste tussensprint eraan.

14:32 14 uur 32. Peloton scheurt in drie stukken. We zijn nog maar net begonnen, en door het hoge tempo scheurt het grote pak al meteen in drie stukken. Krijgen we vandaag toch nog vuurwerk in deze slotrit? . Peloton scheurt in drie stukken We zijn nog maar net begonnen, en door het hoge tempo scheurt het grote pak al meteen in drie stukken. Krijgen we vandaag toch nog vuurwerk in deze slotrit?

14:26 14 uur 26. Proberen de klassementsmannen nog iets? Met 1'52" op Fuglsang en 2'28" op Yates heeft Remco Evenepoel zijn schaapjes momenteel op het droge. De Deen en de Brit zullen uit het goede hout gesneden moeten zijn, willen ze de eindzege nog afsnoepen van onze landgenoot. . Proberen de klassementsmannen nog iets? Met 1'52" op Fuglsang en 2'28" op Yates heeft Remco Evenepoel zijn schaapjes momenteel op het droge. De Deen en de Brit zullen uit het goede hout gesneden moeten zijn, willen ze de eindzege nog afsnoepen van onze landgenoot.

14:24 14 uur 24. Tweede keer, goede keer? Nu is het de beurt aan Eddie Dunbar (Ineos) en James Whelan (EF Pro Cycling). Het duo probeert hun kleine voorsprong te vergroten. Dunbar probeert het voor de tweede keer vandaag. . Tweede keer, goede keer? Nu is het de beurt aan Eddie Dunbar (Ineos) en James Whelan (EF Pro Cycling). Het duo probeert hun kleine voorsprong te vergroten. Dunbar probeert het voor de tweede keer vandaag.

14:21 14 uur 21. Eerste ontsnappingspoging gefnuikt. Zeven renners proberen weg te glippen uit het peloton, maar worden opnieuw gegrepen. De namen: Eddy Dunbar, Dorian Godon (AG2R), Jonas Gregaard (Astana), Jorge Arcas (Movistar), Stefan De Bod (NTT), Ben King (NTT) en Przemyslaw Kasperkiewicz. . Eerste ontsnappingspoging gefnuikt Zeven renners proberen weg te glippen uit het peloton, maar worden opnieuw gegrepen. De namen: Eddy Dunbar, Dorian Godon (AG2R), Jonas Gregaard (Astana), Jorge Arcas (Movistar), Stefan De Bod (NTT), Ben King (NTT) en Przemyslaw Kasperkiewicz.

14:13 14 uur 13. Meteen eerste beklimming. De renners zijn nog maar net vertrokken of de eerste beklimming van de dag staan hen al op te wachten. De 'Zab' is een beklimming van tweede categorie. . Meteen eerste beklimming De renners zijn nog maar net vertrokken of de eerste beklimming van de dag staan hen al op te wachten. De 'Zab' is een beklimming van tweede categorie.

14:10 14 uur 10. Start! De renners zijn vertrokken voor de slotrit in deze Ronde van Polen. Leider Remco Evenepoel heeft een bonus van 1'52" op eerste achtervolger Jakob Fuglsang. Heeft de Deen nog een laatste troefkaart achter de hand of is een massasprint toch onvermijdelijk vandaag? . Start! De renners zijn vertrokken voor de slotrit in deze Ronde van Polen. Leider Remco Evenepoel heeft een bonus van 1'52" op eerste achtervolger Jakob Fuglsang. Heeft de Deen nog een laatste troefkaart achter de hand of is een massasprint toch onvermijdelijk vandaag?

12:54 12 uur 54. De favorieten voor vandaag. De rit van Zakopane naar Krakau eindigt zo goed als zeker in een massasprint. Vorig jaar won Pascal Ackermann deze etappe. De Duitser van Bora-Hansgrohe is ook vandaag opnieuw van de partij, en markeren we alvast met een fel kleurtje. Andere kanshebbers zijn onder meer Luka Mezgec, Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Alberto Dainese. Onze landgenoot bewees in deze ronde al over een goede conditie te beschikken, maar is hij goed genoeg om vandaag de handen in de lucht te steken? . De favorieten voor vandaag De rit van Zakopane naar Krakau eindigt zo goed als zeker in een massasprint. Vorig jaar won Pascal Ackermann deze etappe. De Duitser van Bora-Hansgrohe is ook vandaag opnieuw van de partij, en markeren we alvast met een fel kleurtje. Andere kanshebbers zijn onder meer Luka Mezgec, Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Alberto Dainese. Onze landgenoot bewees in deze ronde al over een goede conditie te beschikken, maar is hij goed genoeg om vandaag de handen in de lucht te steken?

12:35 12 uur 35. Geen Carapaz meer. Richard Carapaz gaat vandaag niet meer van start in de slotrit van de Ronde van Polen. De kopman van Ineos won op verbluffende wijze de derde etappe in Polen, maar kwam gisteren zwaar ten val. Hoewel de Ecuadoriaan de wedstrijd wel nog kon uitrijden, ondervindt hij toch te veel last van de valpartij. "Richard had pijn na de val van gisteren", aldus ploegleider Matteo Tosatto. "Op dit moment is het beter om hem wat tijd te geven om te herstellen en hem niet meer te laten starten." "Dit is de beste oplossing. Hierna verkent hij enkele ritten van de Giro en trekt hij naar de Ronde van Lombardije. Gelet op wat nog allemaal komt dit seizoen, is het beter om nu wat te rusten." Carapaz liep vooral schaafwonden op, en door de impact kampt hij met wat stijve spieren. "Vooral aan zijn buikspieren en in de heup", verklaarde de teamdokter. "Maar het gaat dus vooral om kneuzingen en blauwe plekken. We volgen zijn situatie op de voet." Ook ploeggenoot Ian Stannard lag bij dezelfde valpartij. Hij moest meteen opgeven en liep een ontwrichte rechterschouder op. . Geen Carapaz meer Richard Carapaz gaat vandaag niet meer van start in de slotrit van de Ronde van Polen. De kopman van Ineos won op verbluffende wijze de derde etappe in Polen, maar kwam gisteren zwaar ten val. Hoewel de Ecuadoriaan de wedstrijd wel nog kon uitrijden, ondervindt hij toch te veel last van de valpartij. "Richard had pijn na de val van gisteren", aldus ploegleider Matteo Tosatto. "Op dit moment is het beter om hem wat tijd te geven om te herstellen en hem niet meer te laten starten." "Dit is de beste oplossing. Hierna verkent hij enkele ritten van de Giro en trekt hij naar de Ronde van Lombardije. Gelet op wat nog allemaal komt dit seizoen, is het beter om nu wat te rusten." Carapaz liep vooral schaafwonden op, en door de impact kampt hij met wat stijve spieren. "Vooral aan zijn buikspieren en in de heup", verklaarde de teamdokter. "Maar het gaat dus vooral om kneuzingen en blauwe plekken. We volgen zijn situatie op de voet." Ook ploeggenoot Ian Stannard lag bij dezelfde valpartij. Hij moest meteen opgeven en liep een ontwrichte rechterschouder op.

12:17 12 uur 17. Ritprofiel. De slotrit in deze Ronde van Polen lijkt op papier een prooi voor de sprinters. Het eerste deel van de wedstrijd is nog heuvelachtig maar naarmate de finish in zicht komt, worden de wegen steeds vlakker. Als we het ritprofiel er eens bijnemen, zien we dat er nog twee beklimmingen van tweede categorie en een van eerste categorie gepland staan. Na 27,5 kilometer volgt de enige tussensprint van deze etappe. De rit eindigt met drie rondes van 4 kilometer in Krakau, waar we een opvolger zoeken voor Pascal Ackermann. . Ritprofiel De slotrit in deze Ronde van Polen lijkt op papier een prooi voor de sprinters. Het eerste deel van de wedstrijd is nog heuvelachtig maar naarmate de finish in zicht komt, worden de wegen steeds vlakker. Als we het ritprofiel er eens bijnemen, zien we dat er nog twee beklimmingen van tweede categorie en een van eerste categorie gepland staan. Na 27,5 kilometer volgt de enige tussensprint van deze etappe. De rit eindigt met drie rondes van 4 kilometer in Krakau, waar we een opvolger zoeken voor Pascal Ackermann.

