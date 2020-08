Zorgt steile slotklim voor vuurwerk in Polen?

11:21

11 uur 21. Ritprofiel. Hoewel het pas de voorlaatste etappe is in Polen, valt vandaag normaal de beslissing over het eindklassement. Omstreeks 14:50 vertrekt het peloton richting het skioord Bukowina Tatrzanska, waar de renners een stevige slotklim te wachten staat. Aan die slotklim gaan drie ronden van 48,5 kilometer vooraf, steeds over de Sciana Harnás en de Sciana Bukovina. Beide bergen staan genoteerd als beklimmingen van eerste categorie. De slotklim in Bukowina Tatrzanska stijgt over een afstand van 1,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 11%. Naarmate we dichter komen bij de finish, wordt de klim echter iets vlakker. .