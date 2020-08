LIVE: Remco Evenepoel is bezig aan een nummertje in Ronde van Polen

18:18 18 uur 18. Rui Costa dan maar? Het blijft aanvallen regenen in de grote achtervolgende groep. Nu is het Rui Costa die lijkt aan te vallen, maar hij houdt de benen opnieuw stil. Dit speelt allemaal in de kaart van Evenepoel. . Rui Costa dan maar? Het blijft aanvallen regenen in de grote achtervolgende groep. Nu is het Rui Costa die lijkt aan te vallen, maar hij houdt de benen opnieuw stil. Dit speelt allemaal in de kaart van Evenepoel.

18:17 18 uur 17. Reactie Carapaz. Als de Ecuadoriaan ten onder gaat, wil hij dat al strijdend doen. De leider probeert het tempo in de grote achtervolgende groep nog eens aan te zwengelen. . Reactie Carapaz Als de Ecuadoriaan ten onder gaat, wil hij dat al strijdend doen. De leider probeert het tempo in de grote achtervolgende groep nog eens aan te zwengelen.

18:14 Tijdsverschil. Evenepoel rijdt opnieuw weg van het achtervolgend trio. Hij heeft een voorsprong van 42 seconden op Fuglsang en co. . 18 uur 14. Tijdsverschil Evenepoel rijdt opnieuw weg van het achtervolgend trio. Hij heeft een voorsprong van 42 seconden op Fuglsang en co.

18:12 18 uur 12. Evenepoel opvolger van Sivakov? Vorig jaar verzekerde Sivakov zich in deze rit van de eindzege in de Ronde van Polen. Treedt Evenepoel in zijn voetsporen? De laatste gecategoriseerde klim van de dag komt er wel nog aan. Er kan dus wel nog heel wat gebeuren. . Evenepoel opvolger van Sivakov? Vorig jaar verzekerde Sivakov zich in deze rit van de eindzege in de Ronde van Polen. Treedt Evenepoel in zijn voetsporen? De laatste gecategoriseerde klim van de dag komt er wel nog aan. Er kan dus wel nog heel wat gebeuren.

18:09 18 uur 09. Het lijkt maar niet te boteren tussen de achtervolgende drie. De bonus van Evenepoel blijft nog steeds stabiel: 55 seconden op de grote groep, 30 seconden op het trio. . Het lijkt maar niet te boteren tussen de achtervolgende drie. De bonus van Evenepoel blijft nog steeds stabiel: 55 seconden op de grote groep, 30 seconden op het trio.

18:09 Tijdsverschil. Fuglsang, Yates en Majka hebben momenteel een voorsprong van 18 seconden op de achtervolgers. . 18 uur 09. Tijdsverschil Fuglsang, Yates en Majka hebben momenteel een voorsprong van 18 seconden op de achtervolgers.

18:05 Tijdsverschil. Nog steeds 55 seconden voor Remco Evenepoel. Kan hij ook zijn vierde rittenkoers dit jaar winnend afsluiten? . 18 uur 05. Tijdsverschil Nog steeds 55 seconden voor Remco Evenepoel. Kan hij ook zijn vierde rittenkoers dit jaar winnend afsluiten?

18:04 18 uur 04. Als Majka, Fuglsang en Yates samenwerken, kan het nog heet worden onder de voeten van Evenepoel. Zit er muziek in deze achtervolgende groep? . Als Majka, Fuglsang en Yates samenwerken, kan het nog heet worden onder de voeten van Evenepoel. Zit er muziek in deze achtervolgende groep?

18:03 18 uur 03. Aanval Majka! Thuisrijder Rafal Majka probeert het nog eens. Simon Yates probeert mee te glippen met de Pool. Ook Fuglsang sluit aan. . Aanval Majka! Thuisrijder Rafal Majka probeert het nog eens. Simon Yates probeert mee te glippen met de Pool. Ook Fuglsang sluit aan.

18:01 18 uur 01. Wie haalt Evenepoel nog terug? In de achtervolgende groep lijken er ook al enkele renners op hun tandvlees te zitten. De continue aanvallen kosten natuurlijk ook energie, en dat speelt in de kaart van de Belg. . Wie haalt Evenepoel nog terug? In de achtervolgende groep lijken er ook al enkele renners op hun tandvlees te zitten. De continue aanvallen kosten natuurlijk ook energie, en dat speelt in de kaart van de Belg.

17:57 Nog 30 kilometer. Nog 30 kilometer te rijden, en het avontuur van de achtervolgende groep met Fuglsang lijkt over. Evenepoel heeft nog steeds een bonus van 54 seconden. . 17 uur 57. Nog 30 kilometer Nog 30 kilometer te rijden, en het avontuur van de achtervolgende groep met Fuglsang lijkt over. Evenepoel heeft nog steeds een bonus van 54 seconden.

17:56 17 uur 56. Ook leider Richard Carapaz probeert in de achtergrond terug te komen. Het is nu of nooit voor de Ecuadoriaan of de eindoverwinning mag hij op zijn buik schrijven. . Ook leider Richard Carapaz probeert in de achtergrond terug te komen. Het is nu of nooit voor de Ecuadoriaan of de eindoverwinning mag hij op zijn buik schrijven.

17:54 17 uur 54. Groep van 4 achtervolgers vormt zich. Er vormt zicht een achtervolgende groep van vier renners, de namen: Fuglsang (Astana), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Eddy Dunbar en Patrick Konrad (BORA-hansgrohe). . Groep van 4 achtervolgers vormt zich Er vormt zicht een achtervolgende groep van vier renners, de namen: Fuglsang (Astana), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Eddy Dunbar en Patrick Konrad (BORA-hansgrohe).

17:53 17 uur 53. In de achtervolgende groep blijven er speldeprikken uitgedeeld worden, maar Evenepoel lijkt zijn voorsprong onverstoord uit te breiden. . In de achtervolgende groep blijven er speldeprikken uitgedeeld worden, maar Evenepoel lijkt zijn voorsprong onverstoord uit te breiden.

17:51 17 uur 51. Aanval Fuglsang! Fuglsang schudt aan de boom. De achtervolgende groep valt uit elkaar. . Aanval Fuglsang! Fuglsang schudt aan de boom. De achtervolgende groep valt uit elkaar.

17:49 17 uur 49. Aanval vanuit de achtervolgende groep. Reactie vanuit de achtervolgende groep! Evenepoel rijdt ondertussen bijna een minuut weg. . Aanval vanuit de achtervolgende groep Reactie vanuit de achtervolgende groep! Evenepoel rijdt ondertussen bijna een minuut weg.

17:48 17 uur 48. Voorsprong loopt op. Evenepoel gooit alles wat overbodig is weg, zijn drinkbus moet er alvast aan geloven. Ondertussen heeft hij een voorsprong van 42 seconden. . Voorsprong loopt op Evenepoel gooit alles wat overbodig is weg, zijn drinkbus moet er alvast aan geloven. Ondertussen heeft hij een voorsprong van 42 seconden.

17:44 17 uur 44. Nog 40 kilometer. Achter Evenepoel wordt er gesleurd en getrokken, maar de Belg lijkt zijn voorsprong alleen nog maar uit te bouwen. Zijn huidige voorsprong bedraagt 35 seconden. Wat een inspanning! . Nog 40 kilometer Achter Evenepoel wordt er gesleurd en getrokken, maar de Belg lijkt zijn voorsprong alleen nog maar uit te bouwen. Zijn huidige voorsprong bedraagt 35 seconden. Wat een inspanning!

17:43 17 uur 43. In de afdaling schuwt Evenepoel de risico's niet, hij stort zich als een valk naar beneden. . In de afdaling schuwt Evenepoel de risico's niet, hij stort zich als een valk naar beneden.

17:42 Tijdsverschil. 30 seconden voorsprong heeft Evenepoel op een achtervolgend groepje van ongeveer 20 renners. Carapaz en Ineos worden zenuwachtig. . 17 uur 42. Tijdsverschil 30 seconden voorsprong heeft Evenepoel op een achtervolgend groepje van ongeveer 20 renners. Carapaz en Ineos worden zenuwachtig.

17:38 17 uur 38. Met de handen op het stuur scheurt Evenepoel door de smalle Poolse straatjes. De achtervolgende groep lijkt niet ver weg. . Met de handen op het stuur scheurt Evenepoel door de smalle Poolse straatjes. De achtervolgende groep lijkt niet ver weg.

17:37 17 uur 37. Voorsprong blijft 20 seconden. De voorsprong van Evenepoel blijft ongeveer 20 seconden. Was de Belg wat te voorbarig? . Voorsprong blijft 20 seconden De voorsprong van Evenepoel blijft ongeveer 20 seconden. Was de Belg wat te voorbarig?

17:35 17 uur 35. Evenepoel alleen. Helemaal alleen begint Evenepoel aan de beklimming van de Rzepiska, een berg van eerste categorie. Komt er nog een reactie vanuit het peloton? . Evenepoel alleen Helemaal alleen begint Evenepoel aan de beklimming van de Rzepiska, een berg van eerste categorie. Komt er nog een reactie vanuit het peloton?

17:34 17 uur 34. Evenepoel vergroot voorsprong. Evenepoel loopt uit tot 23 seconden! In het peloton kijkt iedereen naar elkaar. Is de vogel gaan vliegen? . Evenepoel vergroot voorsprong Evenepoel loopt uit tot 23 seconden! In het peloton kijkt iedereen naar elkaar. Is de vogel gaan vliegen?

17:32 Tijdsverschil. We klokken af op 15 seconden. Wie van de favorieten knapt het vuile werk nu op? Momenteel wordt er naar elkaar gekeken. . 17 uur 32. Tijdsverschil We klokken af op 15 seconden. Wie van de favorieten knapt het vuile werk nu op? Momenteel wordt er naar elkaar gekeken.

17:32 17 uur 32. Nog 50 kilometer. Evenepoel staat er helemaal alleen voor, en het is nog lang. Weet de kopman van Deceuninck-Quick-Step wat hij doet? . Nog 50 kilometer Evenepoel staat er helemaal alleen voor, en het is nog lang. Weet de kopman van Deceuninck-Quick-Step wat hij doet?

17:29 17 uur 29. Aanval Evenepoel! Remco Evenepoel gooit de knuppel in het hoenderhok! Wie kan mee met de kleine Belg? . Aanval Evenepoel! Remco Evenepoel gooit de knuppel in het hoenderhok! Wie kan mee met de kleine Belg?

17:28 17 uur 28. Alles opnieuw samen. Alles is weer te herdoen in deze koninginnenrit in de Ronde van Polen. Wanneer komen de grote kanonnen? . Alles opnieuw samen Alles is weer te herdoen in deze koninginnenrit in de Ronde van Polen. Wanneer komen de grote kanonnen?

17:25 17 uur 25. Hoelang houden de leiders dit nog vol? Het lijkt een kwestie van tijd voor ze opgeraapt worden door het peloton. . Hoelang houden de leiders dit nog vol? Het lijkt een kwestie van tijd voor ze opgeraapt worden door het peloton.

17:22 Tijdsverschil. Het peloton lijkt de jacht op de leiders nu echt geopend te hebben, nog 15 seconden voor de kopgroep. . 17 uur 22. Tijdsverschil Het peloton lijkt de jacht op de leiders nu echt geopend te hebben, nog 15 seconden voor de kopgroep.

17:21 17 uur 21. Peloton valt uit elkaar! Simon Yates zet zich op kop, en dat zal de rest geweten hebben! Evenepoel is nog steeds goed mee. . Peloton valt uit elkaar! Simon Yates zet zich op kop, en dat zal de rest geweten hebben! Evenepoel is nog steeds goed mee.

17:20 17 uur 20. Einde verhaal Stosz. Het verhaal van Patryk Stosz is ten einde, hij wordt opgeraapt door het peloton. . Einde verhaal Stosz Het verhaal van Patryk Stosz is ten einde, hij wordt opgeraapt door het peloton.

17:18 17 uur 18. Nog 60 kilometer. Terwijl Mitchelton-Scott het tempo opschroeft, hebben de leiders nog steeds een voorsprong van 1'25". . Nog 60 kilometer Terwijl Mitchelton-Scott het tempo opschroeft, hebben de leiders nog steeds een voorsprong van 1'25".

17:16 17 uur 16. Mitchelton-Scott dicteert de wet. Nu neemt Mitchelton-Scott het heft in handen vooraan in het peloton. Met Simon Yates en Esteban Chaves heeft de ploeg natuurlijk nog altijd twee sterke mannen achter de hand. . Mitchelton-Scott dicteert de wet Nu neemt Mitchelton-Scott het heft in handen vooraan in het peloton. Met Simon Yates en Esteban Chaves heeft de ploeg natuurlijk nog altijd twee sterke mannen achter de hand.

17:13 17 uur 13. Breuk in de kopgroep? Na een demarrage in de kopgroep lijkt Patryk Stosz te moeten afhaken. Gaan we met vier leiders verder? . Breuk in de kopgroep? Na een demarrage in de kopgroep lijkt Patryk Stosz te moeten afhaken. Gaan we met vier leiders verder?

17:13 Tijdsverschil. Door de val van Carapaz is het tempo in het peloton wat gezakt. De 5 leiders profiteren optimaal en rijden weer 1'35" weg. . 17 uur 13. Tijdsverschil Door de val van Carapaz is het tempo in het peloton wat gezakt. De 5 leiders profiteren optimaal en rijden weer 1'35" weg.

17:12 17 uur 12. Is Carapaz nog sterk genoeg om zijn leiderstrui te verdedigen?

17:06 17 uur 06. Carapaz terug. Leider Richard Carapaz sluit terug aan in het peloton, maar hoe goed voelt hij zich nog? Als we naar zijn trui kijken, maakte de Ecuadoriaan een stevige val. . Carapaz terug Leider Richard Carapaz sluit terug aan in het peloton, maar hoe goed voelt hij zich nog? Als we naar zijn trui kijken, maakte de Ecuadoriaan een stevige val.

17:05 17 uur 05. Carapaz en Schachmann proberen terug te komen. Met een gescheurd shirt zet Carapaz de achtervolging opnieuw in. Ook Schachmann was bij de val betrokken. . Carapaz en Schachmann proberen terug te komen Met een gescheurd shirt zet Carapaz de achtervolging opnieuw in. Ook Schachmann was bij de val betrokken.

17:02 Val Carapaz! Een val in het peloton! Ook leider Carapaz ligt erbij. De kopman van Ineos kruipt krampachtig opnieuw op de fiets. . 17 uur 02. Val Carapaz! Een val in het peloton! Ook leider Carapaz ligt erbij. De kopman van Ineos kruipt krampachtig opnieuw op de fiets.

16:59 Tijdsverschil. De voorsprong van de vijf leiders smelt als sneeuw voor de zon. Nog een kleine bonus van 40 seconden hebben ze op het peloton. . 16 uur 59. Tijdsverschil De voorsprong van de vijf leiders smelt als sneeuw voor de zon. Nog een kleine bonus van 40 seconden hebben ze op het peloton.

16:57 16 uur 57. Nog 70 kilometer. Nog 70 kilometer te rijden in deze vierde etappe in de Ronde van Polen. De voorsprong van de leiders slinkt tot 1'30". . Nog 70 kilometer Nog 70 kilometer te rijden in deze vierde etappe in de Ronde van Polen. De voorsprong van de leiders slinkt tot 1'30".

16:55 16 uur 55. Donkere Poolse wolken. Gaan de hemelssluizen straks nog open tijdens de koninginnenrit van deze Ronde van Polen? Donkere wolken pakken zich alvast samen boven Bukowina. . Donkere Poolse wolken Gaan de hemelssluizen straks nog open tijdens de koninginnenrit van deze Ronde van Polen? Donkere wolken pakken zich alvast samen boven Bukowina.

16:48 16 uur 48. Remco Evenepoel goed omringd. Deceuninck-Quick-Step doet er alles aan om onze talentvolle landgenoot zo veel mogelijk uit de wind te houden. Als de Belgische brigade deze Ronde van Polen alsnog wil winnen, moet de Belg straks wel een achterstand van 10 seconden zien weg te werken. . Remco Evenepoel goed omringd Deceuninck-Quick-Step doet er alles aan om onze talentvolle landgenoot zo veel mogelijk uit de wind te houden. Als de Belgische brigade deze Ronde van Polen alsnog wil winnen, moet de Belg straks wel een achterstand van 10 seconden zien weg te werken.

16:43 Tijdsverschil. Met nog 80 kilometer te rijden, bedraagt de voorsprong van de kopgroep 3 minuten op het peloton. . 16 uur 43. Tijdsverschil Met nog 80 kilometer te rijden, bedraagt de voorsprong van de kopgroep 3 minuten op het peloton.

16:41 16 uur 41. Lotto-Soudal op kop. Nu is het Lotto-Soudal dat het tempo bepaalt in het peloton. Is Tim Wellens in goede doen vandaag? . Lotto-Soudal op kop Nu is het Lotto-Soudal dat het tempo bepaalt in het peloton. Is Tim Wellens in goede doen vandaag?

16:35 16 uur 35. We overlopen de vijf leiders nog eens: de drie Australiërs Harper, Haas en Whelan, samen met de twee Polen Malecki en Stosz. Eerst waren het Harper en Haas die het vuur aan het lont staken, waarna Stosz, Malecki en Whelan al snel een tegenaanval lanceerden. . We overlopen de vijf leiders nog eens: de drie Australiërs Harper, Haas en Whelan, samen met de twee Polen Malecki en Stosz. Eerst waren het Harper en Haas die het vuur aan het lont staken, waarna Stosz, Malecki en Whelan al snel een tegenaanval lanceerden.

Achteraan het peloton moeten sommige renners afstappen tijdens de beklimming.

16:24 Berg. Patryk Stosz bereikt als eerste de top van de Sciana Harnás. De Pool sprokkelt hier duidelijk punten voor het bergklassement. . 16 uur 24. Berg Patryk Stosz bereikt als eerste de top van de Sciana Harnás. De Pool sprokkelt hier duidelijk punten voor het bergklassement.

16:19 Tijdsverschil. De voorsprong van de leiders daalt razendsnel tot 3 minuten. Ineos wil geen risico nemen en houdt de touwtjes strak gespannen. . 16 uur 19. Tijdsverschil De voorsprong van de leiders daalt razendsnel tot 3 minuten. Ineos wil geen risico nemen en houdt de touwtjes strak gespannen.

16:13 16 uur 13. Nog 100 kilometer. De kilometers vliegen ondertussen voorbij. Met nog 100 kilometer voor de boeg hebben de leiders een voorsprong van 3'50". . Nog 100 kilometer De kilometers vliegen ondertussen voorbij. Met nog 100 kilometer voor de boeg hebben de leiders een voorsprong van 3'50".

16:10 16 uur 10. Ik voel me elke dag beter. We staan hier met een sterke ploeg om het eindklassement te winnen. Konrad, Schachmann en ikzelf maken zeker kans. Rafal Majka. Ik voel me elke dag beter. We staan hier met een sterke ploeg om het eindklassement te winnen. Konrad, Schachmann en ikzelf maken zeker kans. Rafal Majka

16:06 Tijdsverschil. De koplopers lijken nu toch het goede ritme te pakken te hebben. Hun voorsprong gaat richting de 5 minuten. . 16 uur 06. Tijdsverschil De koplopers lijken nu toch het goede ritme te pakken te hebben. Hun voorsprong gaat richting de 5 minuten.

Thuisrijder Rafal Majka heeft al bewezen een sterke klimmer te zijn. In 2016 won hij het bergklassement in de Ronde van Frankrijk. Een man om in het oog te houden straks.

15:59 Berg. Nathan Haas komt als eerste boven op de tweede beklimming van de dag. . 15 uur 59. Berg Nathan Haas komt als eerste boven op de tweede beklimming van de dag.

15:55 15 uur 55. Wie zijn de 5 leiders: James Whelan. Geen twee zonder drie! Na Haas en Harper is James Whelan de derde Australiër die meegeglipt is in de vroege vlucht. De 24-jarige renner van EF Pro Cycling is een opkomend talent en won in 2018 de Ronde van Vlaanderen voor beloften. . Wie zijn de 5 leiders: James Whelan Geen twee zonder drie! Na Haas en Harper is James Whelan de derde Australiër die meegeglipt is in de vroege vlucht. De 24-jarige renner van EF Pro Cycling is een opkomend talent en won in 2018 de Ronde van Vlaanderen voor beloften.

15:52 Tijdsverschil. De vijf leiders hebben nog steeds een voorsprong van 4 minuten, maar lijken momenteel niet verder weg te rijden van het peloton. Heeft Carapaz zijn zinnen gezet op deze koninginnenrit? Ineos blijft het tempo alvast dicteren. . 15 uur 52. Tijdsverschil De vijf leiders hebben nog steeds een voorsprong van 4 minuten, maar lijken momenteel niet verder weg te rijden van het peloton. Heeft Carapaz zijn zinnen gezet op deze koninginnenrit? Ineos blijft het tempo alvast dicteren.

15:47 15 uur 47. Wie zijn de 5 leiders: Chris Harper. Net zoals Nathan Haas is Chris Harper (25) een Australiër. De renner van Jumbo-Visma kende in 2019 zijn grootste succes tot nu toe. Hij won de zesde etappe in de Ronde van Japan en sloot het jongeren- en eindklassement daar winnend af. Verder won hij ook de vierde en vijfde etappe in de Ronde van Savoie-Mont Blanc én stak hij het punten-, berg- en eindklassment op zak in diezelfde ronde. . Wie zijn de 5 leiders: Chris Harper Net zoals Nathan Haas is Chris Harper (25) een Australiër. De renner van Jumbo-Visma kende in 2019 zijn grootste succes tot nu toe. Hij won de zesde etappe in de Ronde van Japan en sloot het jongeren- en eindklassement daar winnend af. Verder won hij ook de vierde en vijfde etappe in de Ronde van Savoie-Mont Blanc én stak hij het punten-, berg- en eindklassment op zak in diezelfde ronde.

15:43 15 uur 43. Wie zijn de 5 leiders: Nathan Haas. Nathan Haas is een 31-jarige Australiër die voor Cofidis rijdt. In 2018 won hij de tweede etappe én het puntenklassement in de Ronde van Oman. Gisteren probeerde hij de favorieten tevergeefs te verrassen met een late uitval. . Wie zijn de 5 leiders: Nathan Haas Nathan Haas is een 31-jarige Australiër die voor Cofidis rijdt. In 2018 won hij de tweede etappe én het puntenklassement in de Ronde van Oman. Gisteren probeerde hij de favorieten tevergeefs te verrassen met een late uitval.

15:39 15 uur 39. Wie zijn de 5 leiders: Kamil Malecki. De Pool Kamil Malecki is een 24-jarige neoprof van CCC. Vorig jaar stak hij twee eindzeges op zak, beiden in zijn thuisland: de CCC Tour-Grody Piastowskie en de Baltyk-Karkonosze-Tour. Ook in de eerste etappe van deze Ronde van Polen zat hij in de vroege vlucht. . Wie zijn de 5 leiders: Kamil Malecki De Pool Kamil Malecki is een 24-jarige neoprof van CCC. Vorig jaar stak hij twee eindzeges op zak, beiden in zijn thuisland: de CCC Tour-Grody Piastowskie en de Baltyk-Karkonosze-Tour. Ook in de eerste etappe van deze Ronde van Polen zat hij in de vroege vlucht.

15:39 15 uur 39. Wie zijn de 5 leiders: Patryk Stosz. Thuisrijder Patryk Stosz is 26 jaar, en een van de Poolse vertegenwoordigers in deze Ronde van Polen. Dit jaar won hij al de tweede etappe én het eindklassement in de Ronde van Bulgarije. . Wie zijn de 5 leiders: Patryk Stosz Thuisrijder Patryk Stosz is 26 jaar, en een van de Poolse vertegenwoordigers in deze Ronde van Polen. Dit jaar won hij al de tweede etappe én het eindklassement in de Ronde van Bulgarije.

15:35 Tijdsverschil. De kopgroep heeft momenteel een voorsprong van 4'15" op het peloton. . 15 uur 35. Tijdsverschil De kopgroep heeft momenteel een voorsprong van 4'15" op het peloton.

De vijf leiders:

15:31 15 uur 31. Samensmelting voorin. De drie achtervolgers hebben de kloof kunnen dichten. We herhalen de namen van de vijf leiders nog eens: Patryk Stosz, Kamil Malecki, James Whelan, Chris Harper en Nathan Haas. . Samensmelting voorin De drie achtervolgers hebben de kloof kunnen dichten. We herhalen de namen van de vijf leiders nog eens: Patryk Stosz, Kamil Malecki, James Whelan, Chris Harper en Nathan Haas.

15:26 15 uur 26. Momenteel rijden de drie achtervolgers op een half minuutje van het leidend duo. Een kopgroep van vijf zit er nu echt wel aan te komen. . Momenteel rijden de drie achtervolgers op een half minuutje van het leidend duo. Een kopgroep van vijf zit er nu echt wel aan te komen.

15:24 15 uur 24. Ineos op kop in het peloton. Nu Carapaz de leiderstrui draagt, kan Ineos geen verstoppertje meer spelen. In tegenstelling tot de voorbije dagen zal Deceuninck-Quick-Step dus niet het meeste werk moeten opknappen. Een ideale situatie voor Remco Evenepoel? . Ineos op kop in het peloton Nu Carapaz de leiderstrui draagt, kan Ineos geen verstoppertje meer spelen. In tegenstelling tot de voorbije dagen zal Deceuninck-Quick-Step dus niet het meeste werk moeten opknappen. Een ideale situatie voor Remco Evenepoel?

Net zoals Evenepoel en Wellens staat de Deen Jakob Fuglsang op 10 seconden van leider Carapaz. Met een vierde plaats gisteren liet hij alvast zien dat het snor zit met de conditie.

15:20 15 uur 20. Achtervolgers op 1'10". Stosz, Malecki en Whelan bevinden zich op een grote minuut van de twee leiders. Het peloton laat voorlopig nog begaan. . Achtervolgers op 1'10" Stosz, Malecki en Whelan bevinden zich op een grote minuut van de twee leiders. Het peloton laat voorlopig nog begaan.

15:19 15 uur 19. De drie achtervolgers komen dichter bij de twee leiders. Zonder ongelukken krijgen we dus straks een kopgroep van vijf renners. . De drie achtervolgers komen dichter bij de twee leiders. Zonder ongelukken krijgen we dus straks een kopgroep van vijf renners.

15:15 15 uur 15. De volgende gecategoriseerde klim komt er binnen 29 kilometer aan. Dat wil echter niet zeggen dat de renners op hun lauweren kunnen rusten. De etappe van vandaag is namelijk continu heuvelachtig. . De volgende gecategoriseerde klim komt er binnen 29 kilometer aan. Dat wil echter niet zeggen dat de renners op hun lauweren kunnen rusten. De etappe van vandaag is namelijk continu heuvelachtig.

15:12 Berg. De eerste klim van de dag zit erop voor de leiders. Chris Harper komt als eerste boven, gevolgd door Nathan Haas en Patryk Stosz. . 15 uur 12. Berg De eerste klim van de dag zit erop voor de leiders. Chris Harper komt als eerste boven, gevolgd door Nathan Haas en Patryk Stosz.

15:09 15 uur 09. Favorieten voor vandaag. Gisteren maakte Giro-winnaar Richard Carapaz duidelijk dat hij over goede benen beschikt. Vandaag verdedigt hij dan ook zijn gele leiderstrui. Als gevaarlijkste concurrenten voor de Ecuadoriaan denken we aan Jakob Fuglsang, Maximilian Schachmann, Simon Yates, thuisrijder Rafal Majka en Esteban Chaves. Ook landgenoten Tim Wellens en Remco Evenepoel kunnen nog een gooi doen naar eindwinst, beiden staan op 10 seconden van de leider. . Favorieten voor vandaag Gisteren maakte Giro-winnaar Richard Carapaz duidelijk dat hij over goede benen beschikt. Vandaag verdedigt hij dan ook zijn gele leiderstrui. Als gevaarlijkste concurrenten voor de Ecuadoriaan denken we aan Jakob Fuglsang, Maximilian Schachmann, Simon Yates, thuisrijder Rafal Majka en Esteban Chaves. Ook landgenoten Tim Wellens en Remco Evenepoel kunnen nog een gooi doen naar eindwinst, beiden staan op 10 seconden van de leider.

15:06 15 uur 06. Haas en Harper rijden een voorsprong van drie minuten bij elkaar. . Haas en Harper rijden een voorsprong van drie minuten bij elkaar.

15:05 15 uur 05. Reactie uit het peloton. Patryk Stosz, Kamil Malecki en James Whelan gaan op zoek naar de twee leiders. Straks krijgen we meer dan waarschijnlijk een kopgroep van vijf. . Reactie uit het peloton Patryk Stosz, Kamil Malecki en James Whelan gaan op zoek naar de twee leiders. Straks krijgen we meer dan waarschijnlijk een kopgroep van vijf.

15:04 15 uur 04. Haas en Harper slagen erin weg te rijden van het peloton. Hoe hoog loopt hun voorsprong op? . Haas en Harper slagen erin weg te rijden van het peloton. Hoe hoog loopt hun voorsprong op?

De start in Bukovina Terma:

14:59 14 uur 59. Nathan Haas (Cofidis) probeerde gisteren in de slotfase nog weg te rijden van het peloton.

14:55 14 uur 55. Aanval Chris Harper. De 25-jarige Australiër van Jumbo-Visma springt weg uit het grote pak. Hij krijg het gezelschap van zijn landgenoot Nathan Haas. . Aanval Chris Harper De 25-jarige Australiër van Jumbo-Visma springt weg uit het grote pak. Hij krijg het gezelschap van zijn landgenoot Nathan Haas.

14:54 14 uur 54. Nog geen ontsnapping. De eerste 5 kilometer van de wedstrijd legt het peloton samen af. Wanneer komt er een eerste ontsnappingspoging? . Nog geen ontsnapping De eerste 5 kilometer van de wedstrijd legt het peloton samen af. Wanneer komt er een eerste ontsnappingspoging?

14:51 14 uur 51. 10 kilometer tot eerste klim. Binnen 10 kilometer staat de eerste beklimming van de dag op het menu: de Sciana Harnás. In totaal moeten de renners deze berg van eerste categorie drie keer over. . 10 kilometer tot eerste klim Binnen 10 kilometer staat de eerste beklimming van de dag op het menu: de Sciana Harnás. In totaal moeten de renners deze berg van eerste categorie drie keer over.

14:49 14 uur 49. Net zoals gisteren is het vandaag opnieuw zeer zonnig in Polen. Met een temperatuur van rond de 30 graden zal het zaak zijn voor de renners om voldoende te drinken. . Net zoals gisteren is het vandaag opnieuw zeer zonnig in Polen. Met een temperatuur van rond de 30 graden zal het zaak zijn voor de renners om voldoende te drinken.

14:48 14 uur 48. Start! We zijn vertrokken voor de koninginnenrit in deze Ronde van Polen. Rijdt er iemand Richard Carapaz nog uit de gele leiderstrui? . Start! We zijn vertrokken voor de koninginnenrit in deze Ronde van Polen. Rijdt er iemand Richard Carapaz nog uit de gele leiderstrui?

Bora-hansgrohe laat zich niet onbetuigd in deze Ronde van Polen.

De voorstelling van de vierde rit in de Ronde van Polen.