LIVE: volg hier de ontknoping van de derde rit in de Ronde van Polen

16:15 16 uur 15. Langgerekt peloton. De ploegen van de favorieten beseffen dat ze nu echt wel in de achtervolging moeten als ze Haas nog terug willen zien. De Australiër is ijzersterk, maar is dat voldoende om uit de klauwen van het jagend peloton te blijven? . Langgerekt peloton De ploegen van de favorieten beseffen dat ze nu echt wel in de achtervolging moeten als ze Haas nog terug willen zien. De Australiër is ijzersterk, maar is dat voldoende om uit de klauwen van het jagend peloton te blijven?

16:12 16 uur 12. Onder leiding van Deceuninck-Quick-Step volgt het peloton nu op 1 minuut van Haas. Ondertussen zitten we in de laatste 20 kilometer van de wedstrijd. . Onder leiding van Deceuninck-Quick-Step volgt het peloton nu op 1 minuut van Haas. Ondertussen zitten we in de laatste 20 kilometer van de wedstrijd.

16:08 Tijdsverschil. Nathan Haas rijdt 40 seconden weg van het peloton. . 16 uur 08. Tijdsverschil Nathan Haas rijdt 40 seconden weg van het peloton.

16:07 16 uur 07. Evenepoel blijft aandachtig vooraan in het peloton aanwezig.

16:06 16 uur 06. Met nog 25 kilometer te rijden, blijft Deceuninck-Quick-Step werken voor Evenepoel. . Met nog 25 kilometer te rijden, blijft Deceuninck-Quick-Step werken voor Evenepoel.

16:03 16 uur 03. Nathan Haas springt weg! De Australiër van Cofidis probeert weg te springen uit het peloton. . Nathan Haas springt weg! De Australiër van Cofidis probeert weg te springen uit het peloton.

16:01 16 uur 01. Van der Hoorn rijdt voor wat hij waard is. Ondanks de kleine voorsprong weigert hij zich te laten inlopen. . Van der Hoorn rijdt voor wat hij waard is. Ondanks de kleine voorsprong weigert hij zich te laten inlopen.

15:57 15 uur 57. Einde verhaal Marczynski. De Pool wordt opnieuw opgenomen in het peloton. Taco van der Hoorn heeft nog 10 seconden voorsprong, maar het grote pak ziet hem rijden. . Einde verhaal Marczynski De Pool wordt opnieuw opgenomen in het peloton. Taco van der Hoorn heeft nog 10 seconden voorsprong, maar het grote pak ziet hem rijden.

15:53 Tijdsverschil. Nog 40 seconden voorsprong heeft Taco van der Hoorn op het peloton. . 15 uur 53. Tijdsverschil Nog 40 seconden voorsprong heeft Taco van der Hoorn op het peloton.

15:51 15 uur 51. Deceuninck-Quick-Step versnelt! De teamgenoten van Evenepoel schroeven het tempo nog maar eens op vooraan in het peloton. Evenepoel oogt nog steeds fris! . Deceuninck-Quick-Step versnelt! De teamgenoten van Evenepoel schroeven het tempo nog maar eens op vooraan in het peloton. Evenepoel oogt nog steeds fris!

15:50 15 uur 50. Wat doet Mads Pedersen? Tijdens de vorige beklimming ondervond de huidige leider in de Ronde van Polen moeilijkheden. Kan hij het tempo volgen? . Wat doet Mads Pedersen? Tijdens de vorige beklimming ondervond de huidige leider in de Ronde van Polen moeilijkheden. Kan hij het tempo volgen?

15:47 15 uur 47. Aanval Tomasz Marczynski! De Pool van Lotto-Soudal springt weg uit het peloton. Kan hij straks als mikpunt gebruikt worden door Tim Wellens? . Aanval Tomasz Marczynski! De Pool van Lotto-Soudal springt weg uit het peloton. Kan hij straks als mikpunt gebruikt worden door Tim Wellens?

15:42 15 uur 42. Kopgroep valt uit elkaar! In de kopgroep schudt de Nederlander Taco van der Hoorn aan de boom. De renner van Jumbo-Visma laat zijn twee medevluchters achter zich en trekt alleen op avontuur! . Kopgroep valt uit elkaar! In de kopgroep schudt de Nederlander Taco van der Hoorn aan de boom. De renner van Jumbo-Visma laat zijn twee medevluchters achter zich en trekt alleen op avontuur!

15:41 Tijdsverschil. Deceuninck-Quick-Step schroeft het tempo op in het peloton, en met succes. De voorsprong van de leiders zakt tot 1'40". . 15 uur 41. Tijdsverschil Deceuninck-Quick-Step schroeft het tempo op in het peloton, en met succes. De voorsprong van de leiders zakt tot 1'40".

15:33 15 uur 33. Beklimming van de Przegibek voor tweede keer. De drie leiders beginnen zo meteen aan de zevende en laatste beklimming van de dag. Momenteel bedraagt hun voorsprong nog ongeveer twee minuten. . Beklimming van de Przegibek voor tweede keer De drie leiders beginnen zo meteen aan de zevende en laatste beklimming van de dag. Momenteel bedraagt hun voorsprong nog ongeveer twee minuten.

15:25 Tijdsverschil. Met nog 54 kilometer voor de boeg hebben de leiders een bonus van 2'05" op het peloton. . 15 uur 25. Tijdsverschil Met nog 54 kilometer voor de boeg hebben de leiders een bonus van 2'05" op het peloton.

15:23 15 uur 23. Deceuninck-Quick-Step voert het peloton aan. De ploeg van Remco Evenepoel blijft werken vooraan in het peloton. Kan het toptalent straks winnen in Bielsko-Biala? . Deceuninck-Quick-Step voert het peloton aan De ploeg van Remco Evenepoel blijft werken vooraan in het peloton. Kan het toptalent straks winnen in Bielsko-Biala?

15:17 Tijdsverschil. De achtervolgingspoging van Bodnar en co loopt op een sisser af. Momenteel heeft het peloton een achterstand van 1'57" op de kopgroep. . 15 uur 17. Tijdsverschil De achtervolgingspoging van Bodnar en co loopt op een sisser af. Momenteel heeft het peloton een achterstand van 1'57" op de kopgroep.

15:16 15 uur 16. Tweede tussensprint komt eraan. De drie koplopers maken zich klaar voor de tweede en laatste tussensprint van de dag. . Tweede tussensprint komt eraan De drie koplopers maken zich klaar voor de tweede en laatste tussensprint van de dag.

15:10 Eerste tussensprint. Vroege vluchter Kamil Gradek wint de eerste tussensprint van de dag. . 15 uur 10. Eerste tussensprint Vroege vluchter Kamil Gradek wint de eerste tussensprint van de dag.

15:06 15 uur 06. 3 achtervolgers. Opnieuw springen er drie renners weg uit het peloton: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Artem Nych en Nikolaj Cherkasov (beiden Gazprom-RusVelo). . 3 achtervolgers Opnieuw springen er drie renners weg uit het peloton: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Artem Nych en Nikolaj Cherkasov (beiden Gazprom-RusVelo).



15:03 15 uur 03. Nog 70 kilometer te gaan. Springt er straks nog iemand weg uit het peloton? . Nog 70 kilometer te gaan. Springt er straks nog iemand weg uit het peloton?

14:59 14 uur 59. Van 4 naar 3 leiders. De kopgroep is een mannetje kwijt. Door het wegvallen van Quentin Jauregui moeten de leiders een tandje bij steken. . Van 4 naar 3 leiders De kopgroep is een mannetje kwijt. Door het wegvallen van Quentin Jauregui moeten de leiders een tandje bij steken.

14:58 14 uur 58. Leider Mads Pedersen sluit opnieuw aan in het peloton. Houdt de Deense wereldkampioen dit vol? . Leider Mads Pedersen sluit opnieuw aan in het peloton. Houdt de Deense wereldkampioen dit vol?

14:54 14 uur 54. Leider Mads Pedersen in moeilijkheden! Wereldkampioen en winnaar van gisteren, Mads Pedersen, krijgt het moeilijk op de beklimming. Kan hij nog aanklampen of krijgen we straks een nieuwe leider? . Leider Mads Pedersen in moeilijkheden! Wereldkampioen en winnaar van gisteren, Mads Pedersen, krijgt het moeilijk op de beklimming. Kan hij nog aanklampen of krijgen we straks een nieuwe leider?

14:53 Berg. Patryk Stosz komt als eerste boven op de Przegibek. . 14 uur 53. Berg Patryk Stosz komt als eerste boven op de Przegibek.

14:47 Tijdsverschil. Quentin Jauregui, een van de vroege vluchters, heeft momenteel een achterstand van 30 seconden op de kopgroep. Is zijn pijp uit of kreeg hij met mechanische pech te maken? . 14 uur 47. Tijdsverschil Quentin Jauregui, een van de vroege vluchters, heeft momenteel een achterstand van 30 seconden op de kopgroep. Is zijn pijp uit of kreeg hij met mechanische pech te maken?

14:42 14 uur 42. Stand van zaken. Momenteel hebben de vier vroege vluchters nog steeds een voorsprong van ongeveer 2 minuten op het peloton. Hun namen zijn: Quentin Jauregui (AG2R), Kamil Gradek (CCC), Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) en Patryk Stosz (Pools vertegenwoordiger). Ook de Belgen zaten niet stil vandaag. Zowel Thomas De Gendt als Laurens De Vreese probeerde het gat met de kopgroep te dichten. Terwijl De Gendt steun kreeg van onder andere Fuglsang, stond De Vreese er helemaal alleen voor. Beide Belgen deden hun uitstekende best, maar zitten ondertussen opnieuw in het peloton. . Stand van zaken Momenteel hebben de vier vroege vluchters nog steeds een voorsprong van ongeveer 2 minuten op het peloton. Hun namen zijn: Quentin Jauregui (AG2R), Kamil Gradek (CCC), Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) en Patryk Stosz (Pools vertegenwoordiger). Ook de Belgen zaten niet stil vandaag. Zowel Thomas De Gendt als Laurens De Vreese probeerde het gat met de kopgroep te dichten. Terwijl De Gendt steun kreeg van onder andere Fuglsang, stond De Vreese er helemaal alleen voor. Beide Belgen deden hun uitstekende best, maar zitten ondertussen opnieuw in het peloton.

14:25 14 uur 25. Waar zit De Vreese? Momenteel lijkt Laurens De Vreese wel verdwenen. Zit hij opnieuw in het peloton of maakt hij nog steeds jacht op de leiders? . Waar zit De Vreese? Momenteel lijkt Laurens De Vreese wel verdwenen. Zit hij opnieuw in het peloton of maakt hij nog steeds jacht op de leiders?

14:21 Berg. Thuisrijder Patryk Stosz komt als eerste boven op de Wielka Puszcza. Nog 20 kilometer en de volgende beklimming komt er alweer aan: de Przegibek. . 14 uur 21. Berg Thuisrijder Patryk Stosz komt als eerste boven op de Wielka Puszcza. Nog 20 kilometer en de volgende beklimming komt er alweer aan: de Przegibek.

14:21 14 uur 21. De vier koplopers maken zich alweer klaar voor de volgende beklimming. Ze zetten hun tanden voor een derde en laatste keer in de Wielka Puszcza. . De vier koplopers maken zich alweer klaar voor de volgende beklimming. Ze zetten hun tanden voor een derde en laatste keer in de Wielka Puszcza.

14:18 sterke De Vreese. Laurens De Vreese is in uitstekende doen vandaag. Op de klim vergroot de 31-jarige Belg uit Melle zijn voorsprong op het peloton tot 40 seconden. . 14 uur 18. sterke De Vreese Laurens De Vreese is in uitstekende doen vandaag. Op de klim vergroot de 31-jarige Belg uit Melle zijn voorsprong op het peloton tot 40 seconden.

14:14 Berg. Wat een gevecht voor de eerste plek op de top van de Kocierz! Uiteindelijk is het Kamil Gradek (CCC) die aan het langste eind trekt. . 14 uur 14. Berg Wat een gevecht voor de eerste plek op de top van de Kocierz! Uiteindelijk is het Kamil Gradek (CCC) die aan het langste eind trekt.

14:06 Tijdsverschil. Aan de voet van de Kocierz heeft Laurens De Vreese een voorsprong van 20 seconden op het peloton. . 14 uur 06. Tijdsverschil Aan de voet van de Kocierz heeft Laurens De Vreese een voorsprong van 20 seconden op het peloton.

14:04 14 uur 04. Kopgroep begint opnieuw aan de Kocierz. Voor de tweede keer vandaag beginnen de vier leiders aan de beklimming van de Kocierz, een berg van eerste categorie. 5 kilometer na de top staat de Wielka Puszcza opnieuw op het menu. . Kopgroep begint opnieuw aan de Kocierz Voor de tweede keer vandaag beginnen de vier leiders aan de beklimming van de Kocierz, een berg van eerste categorie. 5 kilometer na de top staat de Wielka Puszcza opnieuw op het menu.

13:54 Tijdsverschil. De Vreese rijdt 23 seconden weg van het peloton. Heeft deze Belgische aanval wel meer succes? . 13 uur 54. Tijdsverschil De Vreese rijdt 23 seconden weg van het peloton. Heeft deze Belgische aanval wel meer succes?

13:51 13 uur 51. Aanval Laurens De Vreese! Opnieuw een aanval van een Belg uit het peloton! Dit keer is het Laurens De Vreese die een poging waagt. . Aanval Laurens De Vreese! Opnieuw een aanval van een Belg uit het peloton! Dit keer is het Laurens De Vreese die een poging waagt.

13:50 13 uur 50. 'Game over' voor De Gendt en co. Thomas De Gendt heeft gegokt maar verloren. De achtervolgende groep wordt opnieuw opgeraapt door het peloton. . 'Game over' voor De Gendt en co Thomas De Gendt heeft gegokt maar verloren. De achtervolgende groep wordt opnieuw opgeraapt door het peloton.

13:41 13 uur 41. Fuglsang opgeraapt. Fuglsang lijkt niet te geloven in de achtervolgingspoging en houdt de benen stil. Heeft de Deen nog genoeg power over om straks een gooi te doen naar de overwinning? . Fuglsang opgeraapt Fuglsang lijkt niet te geloven in de achtervolgingspoging en houdt de benen stil. Heeft de Deen nog genoeg power over om straks een gooi te doen naar de overwinning?

13:39 Opgave Mickaël Delage. Bij de afdaling van de Wielka Puszcza is Mickaël Delage ten val gekomen. De renner van Groupama-FDJ is momenteel op weg naar het ziekenhuis. . 13 uur 39. Opgave Mickaël Delage Bij de afdaling van de Wielka Puszcza is Mickaël Delage ten val gekomen. De renner van Groupama-FDJ is momenteel op weg naar het ziekenhuis.

13:32 Tijdsverschil. Beetje bij beetje sluipt De Gendt met zijn kompanen dichter bij de koplopers. Momenteel zou het verschil met de vroege vlucht 2 minuten bedragen. . 13 uur 32. Tijdsverschil Beetje bij beetje sluipt De Gendt met zijn kompanen dichter bij de koplopers. Momenteel zou het verschil met de vroege vlucht 2 minuten bedragen.

13:26 Tijdsverschil. De achtervolgers hebben nog steeds een achterstand van 2'20" op de 4 leiders. Slagen ze erin de sprong te maken? . 13 uur 26. Tijdsverschil De achtervolgers hebben nog steeds een achterstand van 2'20" op de 4 leiders. Slagen ze erin de sprong te maken?

13:17 13 uur 17. De vier koplopers beginnen voor de tweede keer vandaag aan de beklimming van de Wielkza Puszcza, een berg van tweede categorie. . De vier koplopers beginnen voor de tweede keer vandaag aan de beklimming van de Wielkza Puszcza, een berg van tweede categorie.

13:16 Tijdsverschil. De achtervolgers, met Thomas De Gendt, volgen momenteel op 2'35" van de leiders. . 13 uur 16. Tijdsverschil De achtervolgers, met Thomas De Gendt, volgen momenteel op 2'35" van de leiders.

13:14 13 uur 14. Ook Bodnar en Rutch sluiten aan bij de achtervolgers. Fuglsang (Astana) en De Gendt (Lotto-Soudal) krijgen het gezelschap van Bodnar (Bora-hansgrohe) en Jonas Rutch (EF Pro Cycling). Kunnen deze vier achtervolgers het gat op de kopgroep dichten? . Ook Bodnar en Rutch sluiten aan bij de achtervolgers Fuglsang (Astana) en De Gendt (Lotto-Soudal) krijgen het gezelschap van Bodnar (Bora-hansgrohe) en Jonas Rutch (EF Pro Cycling). Kunnen deze vier achtervolgers het gat op de kopgroep dichten?

13:13 Krijgen we opnieuw een huzarenstukje te zien van Thomas De Gendt? 13 uur 13. Krijgen we opnieuw een huzarenstukje te zien van Thomas De Gendt?

13:10 13 uur 10. Fuglsang en De Gendt maken de sprong! Jakob Fuglsang en Thomas De Gendt slaan de handen in elkaar en proberen de kloof met de leiders te dichten. Laat het peloton deze twee kanonnen gaan? . Fuglsang en De Gendt maken de sprong! Jakob Fuglsang en Thomas De Gendt slaan de handen in elkaar en proberen de kloof met de leiders te dichten. Laat het peloton deze twee kanonnen gaan?

13:09 Berg. Patryk Stosz komt als eerste boven op de Kocierz. . 13 uur 09. Berg Patryk Stosz komt als eerste boven op de Kocierz.

13:06 13 uur 06. Aanval. We zien een demarrage in het peloton. Wie glipt er mee? . Aanval We zien een demarrage in het peloton. Wie glipt er mee?

13:06 13 uur 06. Ronde van Polen Pools gerecht onderzoekt crash van Groenewegen en Jakobsen

13:02 13 uur 02. Vluchters beginnen aan tweede klim. De vier leiders beginnen aan de beklimming van de Kocierz, een berg van eerste categorie. Wie komt er als eerste boven? . Vluchters beginnen aan tweede klim De vier leiders beginnen aan de beklimming van de Kocierz, een berg van eerste categorie. Wie komt er als eerste boven?

12:58 12 uur 58. Schachmann: "Zal ervan afhangen wie nog het meest in de tank heeft zitten". Schachmann: "Zal ervan afhangen wie nog het meest in de tank heeft zitten"

12:57 12 uur 57. Warmte als extra factor. Het is ontzettend warm vandaag in Polen. Blijven drinken en hydrateren is dus de boodschap, anders kan de man met hamer wel eens passeren bij sommige renners. . Warmte als extra factor Het is ontzettend warm vandaag in Polen. Blijven drinken en hydrateren is dus de boodschap, anders kan de man met hamer wel eens passeren bij sommige renners.

12:55 12 uur 55. De 3e en 4e rit kun je een beetje vergelijken met de Ardennen, want er zijn toch veel hoogtemeters. Die dagen moet je bij de les zijn voor het klassement. Remco Evenepoel. De 3e en 4e rit kun je een beetje vergelijken met de Ardennen, want er zijn toch veel hoogtemeters. Die dagen moet je bij de les zijn voor het klassement. Remco Evenepoel

12:47 12 uur 47. Nog 12 kilometer tot de tweede klim van de dag, de Kocierz, een berg van eerste categorie. 2,7 kilometer bergop aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%. . Nog 12 kilometer tot de tweede klim van de dag, de Kocierz, een berg van eerste categorie. 2,7 kilometer bergop aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%.

12:46 Voorsprong slinkt. Voorlopig houdt het peloton de situatie stevig onder controle. De voorsprong van de leiders zakt onder de 3 minuten. . 12 uur 46. Voorsprong slinkt Voorlopig houdt het peloton de situatie stevig onder controle. De voorsprong van de leiders zakt onder de 3 minuten.

12:39 Gemiddelde snelheid. Na een uur koers reed het peloton aan een gemiddelde snelheid van 42 km/uur. . 12 uur 39. Gemiddelde snelheid Na een uur koers reed het peloton aan een gemiddelde snelheid van 42 km/uur.

12:34 12 uur 34. Wie zijn de 4 leiders: Kamil Gradek. De 29-jarige Pool Kamil Gradek komt uit voor het CCC Team. Zijn laatste overwinning dateert van 2017, toen hij de ploegentijdrit in de Ronde van Midden-Nederland won. Uiteindelijk stak hij ook het eindklassement op zak. . Wie zijn de 4 leiders: Kamil Gradek De 29-jarige Pool Kamil Gradek komt uit voor het CCC Team. Zijn laatste overwinning dateert van 2017, toen hij de ploegentijdrit in de Ronde van Midden-Nederland won. Uiteindelijk stak hij ook het eindklassement op zak.

12:31 12 uur 31. Wie zijn de 4 leiders: Patryk Stosz. Ook thuisrijder Patryk Stosz is 26 jaar, en een van de Poolse vertegenwoordigers in deze Ronde van Polen. Dit jaar won hij al de tweede etappe én het eindklassement in de Ronde van Bulgarije. . Wie zijn de 4 leiders: Patryk Stosz Ook thuisrijder Patryk Stosz is 26 jaar, en een van de Poolse vertegenwoordigers in deze Ronde van Polen. Dit jaar won hij al de tweede etappe én het eindklassement in de Ronde van Bulgarije.

12:30 Tijdsverschil. Met nog 166 kilometer te gaan, hebben de vier vluchters een voorsprong van 3'10" op het peloton. De koplopers beginnen nu wel aan de afdaling. . 12 uur 30. Tijdsverschil Met nog 166 kilometer te gaan, hebben de vier vluchters een voorsprong van 3'10" op het peloton. De koplopers beginnen nu wel aan de afdaling.

12:25 Berg. Quentin Jauregui komt als eerste boven op de Wielka Puszcza, een klim van tweede categorie. Kamil Gradek en Taco van der Hoorn kapen plaats twee en drie weg. . 12 uur 25. Berg

12:20 12 uur 20. Wie zijn de 4 leiders: Quentin Jauregui. De 26-jarige Quentin Jauregui komt uit het Franse Cambrai, en rijdt voor AG2R. Dat hij een stukje kan klimmen, bewees hij in de Route du Sud, waar hij het bergklassement won in 2016. . Wie zijn de 4 leiders: Quentin Jauregui De 26-jarige Quentin Jauregui komt uit het Franse Cambrai, en rijdt voor AG2R. Dat hij een stukje kan klimmen, bewees hij in de Route du Sud, waar hij het bergklassement won in 2016.



12:17 12 uur 17. Wie zijn de 4 leiders: Taco van der Hoorn. Taco van der Hoorn is een 26-jarige Nederlander uit de ploeg van Jumbo-Visma. In 2018 won hij onder andere de derde etappe in de BinckBank Tour en de Primus Classic. . Wie zijn de 4 leiders: Taco van der Hoorn Taco van der Hoorn is een 26-jarige Nederlander uit de ploeg van Jumbo-Visma. In 2018 won hij onder andere de derde etappe in de BinckBank Tour en de Primus Classic.

12:11 Tijdsverschil. Aan de voet van de Wielka Puszcza, de eerste klim van de dag, heeft de kopgroep een voorsprong van 4'10". . 12 uur 11. Tijdsverschil Aan de voet van de Wielka Puszcza, de eerste klim van de dag, heeft de kopgroep een voorsprong van 4'10".

12:10 12 uur 10. De ritten zijn lastig, maar je hebt geen echte cols zoals in Burgos. Dat speelt niet echt in mijn kaart. Remco Evenepoel over het parcours in Polen. De ritten zijn lastig, maar je hebt geen echte cols zoals in Burgos. Dat speelt niet echt in mijn kaart. Remco Evenepoel over het parcours in Polen.

12:06 12 uur 06. Evenepoel over Jakobsen: "Mogen van mirakel spreken want het had veel erger kunnen aflopen". Evenepoel over Jakobsen: "Mogen van mirakel spreken want het had veel erger kunnen aflopen"

12:04 Tijdsverschil. De voorsprong van de vier leiders loopt op, en gaat richting de 4 minuten. . 12 uur 04. Tijdsverschil De voorsprong van de vier leiders loopt op, en gaat richting de 4 minuten.

12:02 12 uur 02. Eerste test voor de klassementsmannen. Vandaag krijgen de klassementsrenners zeven gecategoriseerde bergen voor de wielen geschoven. Over het algemeen is de rit niet lastig genoeg om grote verschillen teweeg te brengen, maar sprinters en renners met een mindere dag zullen het zeker moeilijk krijgen vandaag. . Eerste test voor de klassementsmannen Vandaag krijgen de klassementsrenners zeven gecategoriseerde bergen voor de wielen geschoven. Over het algemeen is de rit niet lastig genoeg om grote verschillen teweeg te brengen, maar sprinters en renners met een mindere dag zullen het zeker moeilijk krijgen vandaag.

11:55 Tijdsverschil. Met nog 195 kilometer te gaan, loopt de voorsprong van de vier leiders op tot 3'10". Straks wacht hen de eerste klim van de dag. . 11 uur 55. Tijdsverschil Met nog 195 kilometer te gaan, loopt de voorsprong van de vier leiders op tot 3'10". Straks wacht hen de eerste klim van de dag.

11:49 Tijdsverschil. De vroege vlucht rijdt twee minuten weg van het peloton. . 11 uur 49. Tijdsverschil De vroege vlucht rijdt twee minuten weg van het peloton.

11:43 11 uur 43. 4 vluchters. Vier vluchters proberen te ontsnappen uit het grote pak: Quentin Jauregui (AG2R), Kamil Gradek (CCC), Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) en Patryk Stosz (Pools vertegenwoordiger). . 4 vluchters Vier vluchters proberen te ontsnappen uit het grote pak: Quentin Jauregui (AG2R), Kamil Gradek (CCC), Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma) en Patryk Stosz (Pools vertegenwoordiger).

11:42 11 uur 42. Nog geen beweging. Voorlopig nog geen beweging in het peloton. In tegenstelling tot de afgelopen twee dagen komt de vroege vlucht vandaag niet meteen tot stand. . Nog geen beweging Voorlopig nog geen beweging in het peloton. In tegenstelling tot de afgelopen twee dagen komt de vroege vlucht vandaag niet meteen tot stand.

11:41 11 uur 41. Het peloton rijdt onder een stralend zonnetje vandaag. De thermometer geeft 30 graden aan. . Het peloton rijdt onder een stralend zonnetje vandaag. De thermometer geeft 30 graden aan.

11:33 11 uur 33. Start! Het peloton begint aan de eerste bergrit in deze Ronde van Polen. Zorgen de grote kanonnen meteen voor vuurwerk? . Start! Het peloton begint aan de eerste bergrit in deze Ronde van Polen. Zorgen de grote kanonnen meteen voor vuurwerk?

11:29 11 uur 29. Belangrijke dag voor Jakobsen. Als alles goed gaat, proberen de Poolse dokters Fabio Jakobsen vandaag te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. De Nederlander kwam zwaar ten val in de eerste rit en onderging ondertussen al een 5 uur durende operatie. . Belangrijke dag voor Jakobsen Als alles goed gaat, proberen de Poolse dokters Fabio Jakobsen vandaag te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. De Nederlander kwam zwaar ten val in de eerste rit en onderging ondertussen al een 5 uur durende operatie.



11:13 11 uur 13. Neutrale start 15 minuten later. De neutrale start werd door de organisatie zonet 15 minuten uitgesteld. In plaats van 11:15 vertrekken de renners nu om 11:30. . Neutrale start 15 minuten later De neutrale start werd door de organisatie zonet 15 minuten uitgesteld. In plaats van 11:15 vertrekken de renners nu om 11:30.

11:07 11 uur 07. Remco Evenepoel bereidt zich in Polen voor op de Ronde van Lombardije. Remco Evenepoel bereidt zich in Polen voor op de Ronde van Lombardije

10:30 10 uur 30. De favorieten. Met eindwinst in de Ronde van Burgos bewees Remco Evenepoel dat hij zeker ook een stukje kan klimmen. Hoewel de bergritten in Polen minder lastig zijn dan in Burgos, schuiven we onze talentvolle landgenoot zeker naar voor als mogelijke ritwinnaar vandaag. Om te winnen zal de kopman van Deceuninck-Quick-Step echter rekening moeten houden met veel andere grote namen. Mannen als Max Schachmann (Bora-hansgrohe), Jakob Fuglsang (Astana) en Richard Carapaz (Ineos) zijn zeker ook te duchte tegenstanders. Verder mogen we Tim Wellens (Lotto-Soudal), Simon Yates en Esteban Chaves (beiden Mitchelton-Scott) niet uit het oog verliezen. En wie weet zorgt ontsnappingskoning Thomas De Gendt wel voor een verrassing. . De favorieten Met eindwinst in de Ronde van Burgos bewees Remco Evenepoel dat hij zeker ook een stukje kan klimmen. Hoewel de bergritten in Polen minder lastig zijn dan in Burgos, schuiven we onze talentvolle landgenoot zeker naar voor als mogelijke ritwinnaar vandaag. Om te winnen zal de kopman van Deceuninck-Quick-Step echter rekening moeten houden met veel andere grote namen. Mannen als Max Schachmann (Bora-hansgrohe), Jakob Fuglsang (Astana) en Richard Carapaz (Ineos) zijn zeker ook te duchte tegenstanders. Verder mogen we Tim Wellens (Lotto-Soudal), Simon Yates en Esteban Chaves (beiden Mitchelton-Scott) niet uit het oog verliezen. En wie weet zorgt ontsnappingskoning Thomas De Gendt wel voor een verrassing.