LIVE: aangeslagen peloton trekt zich opnieuw op gang in Ronde van Polen

15:27 15 uur 27.

15:23 5'25". In tegenstelling tot gisteren slagen de vroege vluchters er nu wel in om al snel een mooie bonus bij elkaar te fietsen. De 2 koplopers hebben momenteel een voorsprong van 5'25" op het peloton.

15:19 Tijdsverschil. Maciej Paterski en Julius van den Berg werken goed samen en lopen zo 4 minuten uit. Het is duidelijk dat het peloton geen haast heeft.

15:17 15 uur 17.

15:11 Doordat Jakobsen vandaag niet aan de startlijn kon verschijnen, kreeg Kamil Malecki (CCC) de leiderstrui overhandigd. Uit respect voor de Nederlander wilden Malecki en CCC de trui opnieuw afstaan aan Deceuninck-Quick-Step. Volgens de regels wat dit echter niet toegestaan. 15 uur 11.

15:10 Tijdsverschil. Paterski (Pools vertegenwoordiger) en van den Berg (EF Pro Cycling) bouwen hun voorsprong uit tot 1'05".

15:09 15 uur 09. Aanval. Net zoals gisteren ontsnappen Maciej Paterski en Julius van den Berg uit het peloton. Hun avontuur van gisteren is blijkbaar voor herhaling vatbaar.

15:01 15 uur 01. De favorieten voor vandaag. Op papier is deze tweede etappe opnieuw spek voor de bek van de sprinters. Toch lijkt de licht oplopende finish niet voor iedereen weggelegd. Mannen als Pascal Ackermann, Phil Bauhaus en landgenoot Jasper Philipsen noteren we alvast als mogelijke ritwinnaars. Verder mogen we schaduwfavorieten als Luka Mezgec, John Degenkolb en Alberto Dainese ook zeker niet uit het oog verliezen.

14:57 14 uur 57. Start! Hoewel de zware crash van Fabio Jakobsen deze Ronde van Polen overschaduwt, is het peloton toch opnieuw vertrokken voor een tocht van 152 kilometer. Laat ons hopen dat iedereen vandaag veilig de eindstreep haalt.

14:56 14 uur 56. Ronde van Polen Ziekenhuis houdt Fabio Jakobsen zeker nog tot morgen in kunstmatig coma

14:19 14 uur 19. Ritprofiel. Als we naar het profiel van de tweede etappe kijken, zien we dat er vandaag een berg van tweede categorie op het menu staat. Na ongeveer 60 kilometer bereiken de renners namelijk de top van de 'St. Ann Mountain'. Verder volgen er ook nog twee tussensprints: de eerste na 74 kilometer, en de tweede na 93 kilometer. Gisteren nam vroege vluchter Maciej Paterski alle drie de tussensprints voor zijn rekening. Op papier zal er uiteindelijk in Zabrze gesprint worden voor de overwinning. Na de vreselijke valpartij van gisteren is het echter nog maar de vraag of iedereen voluit zal durven gaan.





13:33 13 uur 33. Deceuninck-Quick-Step start in tweede rit. Hoewel de renners van Deceuninck-Quick-Step aangeslagen zijn door de zware valpartij van gisteren, bevestigt teambaas Patrick Lefever dat het team vandaag zal starten. "Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen. Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na, en moet je dus professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn." De Belgische manager regelde dan ook meteen een privévlucht richting Polen waarop zowel de familie van Jakobsen als mental coach Michael Verschaeve een plaatsje kregen. "Ik heb ook al overleg gepleegd met ploegleider Klaas Lodewyck", eindigt Lefevere. "De jongens gaan dus gewoon starten. We gaan Remco (Evenepoel) in bescherming nemen, en in positie brengen zodat hij kan meespelen voor het klassement in deze Ronde van Polen. Meer zullen we ook niet doen."





11:45 Op Twitter betuigt de wielerwereld zijn steun aan Jakobsen via #ForzaFabio. 11 uur 45.

10:38 10 uur 38.