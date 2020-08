LIVE: 2 dappere vluchters kleuren de tweede rit in de Ronde van Polen

17:41 17 uur 41. De voorsprong van de twee leiders smelt als sneeuw voor de zon. Net als gisteren kunnen we ons waarschijnlijk voorbereiden op een massasprint! . De voorsprong van de twee leiders smelt als sneeuw voor de zon. Net als gisteren kunnen we ons waarschijnlijk voorbereiden op een massasprint!

17:40 17 uur 40. Nog minder dan 40 kilometer te gaan en de voorsprong van de koplopers duikt onder de 2 minuten. . Nog minder dan 40 kilometer te gaan en de voorsprong van de koplopers duikt onder de 2 minuten.

17:37 17 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:32 17 uur 32. Nog 45 kilometer te gaan en de bonus van de twee leiders wordt steeds kleiner. Momenteel rijden ze nog ongeveer 2'30" voor het peloton uit. . Nog 45 kilometer te gaan en de bonus van de twee leiders wordt steeds kleiner. Momenteel rijden ze nog ongeveer 2'30" voor het peloton uit.

17:26 Het peloton schroeft het tempo nog wat op, en nadert tot op bijna 3 minuten van de leiders. Pascal Ackermann, de snelle man van Bora-hansgrohe, maakt nog steeds een grote kans op ritwinst. 17 uur 26. Het peloton schroeft het tempo nog wat op, en nadert tot op bijna 3 minuten van de leiders. Pascal Ackermann, de snelle man van Bora-hansgrohe, maakt nog steeds een grote kans op ritwinst. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:25 Ook vandaag leggen de renners enkele lokale rondes af. 17 uur 25. Ook vandaag leggen de renners enkele lokale rondes af. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:23 17 uur 23. Nog 50 kilometer te gaan in deze tweede etappe. Dan weten we wie er de handen in de lucht mag steken. . Nog 50 kilometer te gaan in deze tweede etappe. Dan weten we wie er de handen in de lucht mag steken.

17:22 17 uur 22. De Poolse wielerfans hopen mee op een goed herstel voor Jakobsen.

17:21 De uitslag van de tweede tussensprint. 17 uur 21. De uitslag van de tweede tussensprint. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:17 17 uur 17. Ook het peloton rijdt onder de boog van de tweede tussensprint. Het is Nils Eekhoff van Team Sunweb die samen met Paterski en van den Berg de top 3 vervolledigt. . Ook het peloton rijdt onder de boog van de tweede tussensprint. Het is Nils Eekhoff van Team Sunweb die samen met Paterski en van den Berg de top 3 vervolledigt.

17:14 Opnieuw Paterski. Zoals verwacht wint Maciej Paterski ook de tweede tussensprint. De Pool vergroot hierdoor zijn kansen op een nieuwe dag in het marineblauwe shirt van meest actieve renner. . 17 uur 14. Opnieuw Paterski Zoals verwacht wint Maciej Paterski ook de tweede tussensprint. De Pool vergroot hierdoor zijn kansen op een nieuwe dag in het marineblauwe shirt van meest actieve renner.

17:11 17 uur 11. Hoe gehavend is Jasper Philipsen? Op papier lijkt deze tweede etappe opnieuw voer voor de sprinters. Het valt echter nog te zien wie er straks allemaal op volle sterkte kan gaan sprinten. Onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE) is in principe een kanshebber, maar is hij volledig hersteld van de smak die hij gisteren maakte? . Hoe gehavend is Jasper Philipsen? Op papier lijkt deze tweede etappe opnieuw voer voor de sprinters. Het valt echter nog te zien wie er straks allemaal op volle sterkte kan gaan sprinten. Onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE) is in principe een kanshebber, maar is hij volledig hersteld van de smak die hij gisteren maakte?

17:10 Uitslag van de eerste tussensprint. 17 uur 10. Uitslag van de eerste tussensprint. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:01 Gemiddelde snelheid. Na twee uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 43 km/uur. . 17 uur 01. Gemiddelde snelheid Na twee uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 43 km/uur.

16:58 16 uur 58. 9 kilometer tot tweede tussensprint. Paterski en Van den Berg naderen de laatste tussensprint van de dag. Ze hebben nog steeds een voorsprong van 4'30", maar hun dag kan al niet meer stuk. Beiden verstevigden namelijk hun leidersplaats: Paterski als meest actieve renner, Van den Berg als -jawel- bergkoning. . 9 kilometer tot tweede tussensprint Paterski en Van den Berg naderen de laatste tussensprint van de dag. Ze hebben nog steeds een voorsprong van 4'30", maar hun dag kan al niet meer stuk. Beiden verstevigden namelijk hun leidersplaats: Paterski als meest actieve renner, Van den Berg als -jawel- bergkoning.

16:54 16 uur 54. We zijn ongeveer halfweg in deze tweede etappe in de Ronde van Polen. Nog 71 kilometer te gaan tot de finish in Zabrze. . We zijn ongeveer halfweg in deze tweede etappe in de Ronde van Polen. Nog 71 kilometer te gaan tot de finish in Zabrze.

16:51 Peloton aan tussensprint. Het peloton nadert met rasse schrede en passeert nu ook de eerste tussensprint. Het is de Nederlander Wout Poels (Bahrain-Mclaren) die als derde over de streep bolt. . 16 uur 51. Peloton aan tussensprint Het peloton nadert met rasse schrede en passeert nu ook de eerste tussensprint. Het is de Nederlander Wout Poels (Bahrain-Mclaren) die als derde over de streep bolt.

16:48 Paterski wint eerste tussensprint. Zoals verwacht krijgt Maciej Paterski de eerste tussensprint cadeau. Op die manier verstevigt de Pool ook zijn leidersplaats in het klassement van meest actieve rijder in deze ronde. De leidersplaats in het bergklassement is dan weer voor van den Berg. . 16 uur 48. Paterski wint eerste tussensprint Zoals verwacht krijgt Maciej Paterski de eerste tussensprint cadeau. Op die manier verstevigt de Pool ook zijn leidersplaats in het klassement van meest actieve rijder in deze ronde. De leidersplaats in het bergklassement is dan weer voor van den Berg.

16:47 16 uur 47. Julius Van den Berg, voor de 2e dag op rij in de vlucht van de dag aanwezig.

16:46 16 uur 46. De voorsprong van de twee leiders is na de beklimming toch weer wat geslonken. Met nog 76 kilometer te gaan, hebben Paterski en Van den Berg een bonus van ongeveer 4'50''. . De voorsprong van de twee leiders is na de beklimming toch weer wat geslonken. Met nog 76 kilometer te gaan, hebben Paterski en Van den Berg een bonus van ongeveer 4'50''.

16:40 De top 3 op de 'St. Anne Mountain'. 16 uur 40. De top 3 op de 'St. Anne Mountain'. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:40 16 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:37 16 uur 37. Nog 7 kilometer tot we aan de eerste tussensprint van de dag komen. Gaat Paterski opnieuw met de punten aan de haal? . Nog 7 kilometer tot we aan de eerste tussensprint van de dag komen. Gaat Paterski opnieuw met de punten aan de haal?

16:36 Berg. De Australiër Nathan Haas (Cofidis) komt als derde boven, gevolgd door het volledige peloton. . 16 uur 36. Berg De Australiër Nathan Haas (Cofidis) komt als derde boven, gevolgd door het volledige peloton.

16:33 16 uur 33. Net als gisteren steekt de Pool Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) de handen uit de mouwen vooraan in het peloton. Hij leidt het grote pak en laat de vluchters niet verder wegrijden. . Net als gisteren steekt de Pool Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) de handen uit de mouwen vooraan in het peloton. Hij leidt het grote pak en laat de vluchters niet verder wegrijden.

16:32 16 uur 32. Peloton begint aan de beklimming. Nu is het de beurt aan het peloton om wat hoogtemeters te maken. Springt er straks iemand weg om zijn goede benen te tonen? . Peloton begint aan de beklimming Nu is het de beurt aan het peloton om wat hoogtemeters te maken. Springt er straks iemand weg om zijn goede benen te tonen?

16:30 van den Berg als eerste boven. Julius van den Berg (EF Pro Cycling) komt als eerste boven op de top van de 'St. Anne Mountain'. Gunt hij Paterski nu de tussensprint die er binnen 16 kilometer aankomt? . 16 uur 30. van den Berg als eerste boven Julius van den Berg (EF Pro Cycling) komt als eerste boven op de top van de 'St. Anne Mountain'. Gunt hij Paterski nu de tussensprint die er binnen 16 kilometer aankomt?

16:28 16 uur 28. Eerste tussensprint na 76 kilometer. Na de beklimming van de 'St. Anne Mountain' hoeven de twee vluchters niet lang meer te wachten op de eerste tussensprint van de dag. Wint Paterski een vierde tussensprint op rij of steekt van den Berg daar alsnog een stokje voor? . Eerste tussensprint na 76 kilometer Na de beklimming van de 'St. Anne Mountain' hoeven de twee vluchters niet lang meer te wachten op de eerste tussensprint van de dag. Wint Paterski een vierde tussensprint op rij of steekt van den Berg daar alsnog een stokje voor?

16:25 16 uur 25. Jasper Philipsen en Laurens De Vreese slaan een praatje.

16:21 16 uur 21. De 'St. Anne Mountain' heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2% over een totale afstand van 2,3 kilometer. . De 'St. Anne Mountain' heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2% over een totale afstand van 2,3 kilometer.

16:20 16 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:18 16 uur 18. Leiders beginnen aan de klim. Aan de voet van de 'St. Anne Mountain' hebben de twee leiders een voorsprong van 5'48" op het peloton. . Leiders beginnen aan de klim Aan de voet van de 'St. Anne Mountain' hebben de twee leiders een voorsprong van 5'48" op het peloton.

16:13 16 uur 13. Nog minder dan 100 kilometer te gaan in deze tweede etappe in de Ronde van Polen. De 2 vluchters beginnen zo meteen aan de klim van de dag. . Nog minder dan 100 kilometer te gaan in deze tweede etappe in de Ronde van Polen. De 2 vluchters beginnen zo meteen aan de klim van de dag.

16:10 Net als gisteren trekken Julius van den Berg en Maciej Paterski in de aanval. 16 uur 10. Net als gisteren trekken Julius van den Berg en Maciej Paterski in de aanval. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:06 Tijdsverschil. Het peloton lijkt het tempo nu toch wat op te drijven. De voorsprong van de 2 leiders bedraagt momenteel nog 5'50". . 16 uur 06. Tijdsverschil Het peloton lijkt het tempo nu toch wat op te drijven. De voorsprong van de 2 leiders bedraagt momenteel nog 5'50".

16:02 16 uur 02. Groenewegen brak sleutelbeen bij valpartij. Zonet werd duidelijk dat Dylan Groenewegen gisteren met een gebroken sleutelbeen huiswaarts keerde. De renner van Jumbo-Visma kwam dus ook niet ongeschonden uit de valpartij in Katowice. Al is dit natuurlijk niet te vergelijken met wat Fabio Jakobsen momenteel doormaakt. . Groenewegen brak sleutelbeen bij valpartij Zonet werd duidelijk dat Dylan Groenewegen gisteren met een gebroken sleutelbeen huiswaarts keerde. De renner van Jumbo-Visma kwam dus ook niet ongeschonden uit de valpartij in Katowice. Al is dit natuurlijk niet te vergelijken met wat Fabio Jakobsen momenteel doormaakt.

16:00 16 uur . Hoewel deze etappe een berg van tweede categorie bevat, moeten de renners vandaag toch minder hoogtemeters dan gisteren overbruggen: amper 921 meter. . Hoewel deze etappe een berg van tweede categorie bevat, moeten de renners vandaag toch minder hoogtemeters dan gisteren overbruggen: amper 921 meter.

15:58 Voorlopig rijdt het peloton rustig rond. 15 uur 58. Voorlopig rijdt het peloton rustig rond. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:50 15 uur 50. Na 60 kilometer bereiken de renners de top van de 'St. Anne Mountain', een berg van tweede categorie. Eens zien of een van de vluchters de andere de punten gunt. . Na 60 kilometer bereiken de renners de top van de 'St. Anne Mountain', een berg van tweede categorie. Eens zien of een van de vluchters de andere de punten gunt.

15:45 Dylan Groenewegen en manager van Jumbo-Visma, Richard Plugge, reageren op de valpartij van gisteren:. 15 uur 45. Dylan Groenewegen en manager van Jumbo-Visma, Richard Plugge, reageren op de valpartij van gisteren: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:42 15 uur 42. Deceuninck-Quick Step bezette als teken van steun voor Jakobsen bij de start de eerste rij

15:40 15 uur 40. Paterski verdedigt zijn trui. De Pool Maciej Paterski wil zich duidelijk tonen in zijn thuisland. Gisteren won hij alle drie de tussensprints, waardoor hij momenteel de blauwe trui van meest actieve renner mag dragen. Ook vandaag zijn er twee tussensprints waar hij punten kan sprokkelen. . Paterski verdedigt zijn trui De Pool Maciej Paterski wil zich duidelijk tonen in zijn thuisland. Gisteren won hij alle drie de tussensprints, waardoor hij momenteel de blauwe trui van meest actieve renner mag dragen. Ook vandaag zijn er twee tussensprints waar hij punten kan sprokkelen.

15:35 15 uur 35. Voorsprong loopt op. De twee voorin maken optimaal gebruik van het gezapige tempo van het peloton. De voorsprong van Paterski en van den Berg gaat richting de 7 minuten. . Voorsprong loopt op De twee voorin maken optimaal gebruik van het gezapige tempo van het peloton. De voorsprong van Paterski en van den Berg gaat richting de 7 minuten.

15:30 15 uur 30. Wie zijn de 2 vroege vluchters? Terwijl Paterski en van den Berg gisteren nog twee andere metgezellen kregen, hebben ze nu alleen elkaar. De twee renners kennen elkaar dus al van gisteren, maar kent u ze ook? De 33-jarige Maciej Paterski is een van de Poolse vertegenwoordigers in deze ronde, en verzamelde al een rijk gevuld palmares tijdens zijn carrière. In 2015 won hij al het bergklassement in de Ronde van Polen. De Nederlander Julius van den Berg is 23 jaar, en rijdt voor het tweede seizoen op rij voor EF Pro Cycling. Tot nu toe behaalde hij zijn grootste succes in de Ronde van Normandië, waar hij de vijfde etappe won. . Wie zijn de 2 vroege vluchters? Terwijl Paterski en van den Berg gisteren nog twee andere metgezellen kregen, hebben ze nu alleen elkaar. De twee renners kennen elkaar dus al van gisteren, maar kent u ze ook? De 33-jarige Maciej Paterski is een van de Poolse vertegenwoordigers in deze ronde, en verzamelde al een rijk gevuld palmares tijdens zijn carrière. In 2015 won hij al het bergklassement in de Ronde van Polen.

De Nederlander Julius van den Berg is 23 jaar, en rijdt voor het tweede seizoen op rij voor EF Pro Cycling. Tot nu toe behaalde hij zijn grootste succes in de Ronde van Normandië, waar hij de vijfde etappe won.

15:27 15 uur 27. De vreselijke valpartij van gisteren lijkt wel een effect te hebben op het peloton. Momenteel rijdt het grote pak aan ongeveer 30 km/uur. . De vreselijke valpartij van gisteren lijkt wel een effect te hebben op het peloton. Momenteel rijdt het grote pak aan ongeveer 30 km/uur.

15:27 15 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:23 5'25". In tegenstelling tot gisteren slagen de vroege vluchters er nu wel in om al snel een mooie bonus bij elkaar te fietsen. De 2 koplopers hebben momenteel een voorsprong van 5'25" op het peloton. . 15 uur 23. 5'25" In tegenstelling tot gisteren slagen de vroege vluchters er nu wel in om al snel een mooie bonus bij elkaar te fietsen. De 2 koplopers hebben momenteel een voorsprong van 5'25" op het peloton.

15:19 Tijdsverschil. Maciej Paterski en Julius van den Berg werken goed samen en lopen zo 4 minuten uit. Het is duidelijk dat het peloton geen haast heeft. . 15 uur 19. Tijdsverschil Maciej Paterski en Julius van den Berg werken goed samen en lopen zo 4 minuten uit. Het is duidelijk dat het peloton geen haast heeft.

15:17 15 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:11 Doordat Jakobsen vandaag niet aan de startlijn kon verschijnen, kreeg Kamil Malecki (CCC) de leiderstrui overhandigd. Uit respect voor de Nederlander wilden Malecki en CCC de trui opnieuw afstaan aan Deceuninck-Quick-Step. Volgens de regels wat dit echter niet toegestaan. 15 uur 11. Doordat Jakobsen vandaag niet aan de startlijn kon verschijnen, kreeg Kamil Malecki (CCC) de leiderstrui overhandigd. Uit respect voor de Nederlander wilden Malecki en CCC de trui opnieuw afstaan aan Deceuninck-Quick-Step. Volgens de regels wat dit echter niet toegestaan. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:10 Tijdsverschil. Paterski (Pools vertegenwoordiger) en van den Berg (EF Pro Cycling) bouwen hun voorsprong uit tot 1'05". . 15 uur 10. Tijdsverschil Paterski (Pools vertegenwoordiger) en van den Berg (EF Pro Cycling) bouwen hun voorsprong uit tot 1'05".

15:09 15 uur 09. Aanval. Net zoals gisteren ontsnappen Maciej Paterski en Julius van den Berg uit het peloton. Hun avontuur van gisteren is blijkbaar voor herhaling vatbaar. . Aanval Net zoals gisteren ontsnappen Maciej Paterski en Julius van den Berg uit het peloton. Hun avontuur van gisteren is blijkbaar voor herhaling vatbaar.

15:01 15 uur 01. De favorieten voor vandaag. Op papier is deze tweede etappe opnieuw spek voor de bek van de sprinters. Toch lijkt de licht oplopende finish niet voor iedereen weggelegd. Mannen als Pascal Ackermann, Phil Bauhaus en landgenoot Jasper Philipsen noteren we alvast als mogelijke ritwinnaars. Verder mogen we schaduwfavorieten als Luka Mezgec, John Degenkolb en Alberto Dainese ook zeker niet uit het oog verliezen. . De favorieten voor vandaag Op papier is deze tweede etappe opnieuw spek voor de bek van de sprinters. Toch lijkt de licht oplopende finish niet voor iedereen weggelegd. Mannen als Pascal Ackermann, Phil Bauhaus en landgenoot Jasper Philipsen noteren we alvast als mogelijke ritwinnaars. Verder mogen we schaduwfavorieten als Luka Mezgec, John Degenkolb en Alberto Dainese ook zeker niet uit het oog verliezen.

14:57 14 uur 57. Start! Hoewel de zware crash van Fabio Jakobsen deze Ronde van Polen overschaduwt, is het peloton toch opnieuw vertrokken voor een tocht van 152 kilometer. Laat ons hopen dat iedereen vandaag veilig de eindstreep haalt. . Start! Hoewel de zware crash van Fabio Jakobsen deze Ronde van Polen overschaduwt, is het peloton toch opnieuw vertrokken voor een tocht van 152 kilometer. Laat ons hopen dat iedereen vandaag veilig de eindstreep haalt.

14:56 14 uur 56. Ronde van Polen Ziekenhuis houdt Fabio Jakobsen zeker nog tot morgen in kunstmatig coma

14:19 14 uur 19. Ritprofiel. Als we naar het profiel van de tweede etappe kijken, zien we dat er vandaag een berg van tweede categorie op het menu staat. Na ongeveer 60 kilometer bereiken de renners namelijk de top van de 'St. Anne Mountain'. Verder volgen er ook nog twee tussensprints: de eerste na 74 kilometer, en de tweede na 93 kilometer. Gisteren nam vroege vluchter Maciej Paterski alle drie de tussensprints voor zijn rekening. Op papier zal er uiteindelijk in Zabrze gesprint worden voor de overwinning. Na de vreselijke valpartij van gisteren is het echter nog maar de vraag of iedereen voluit zal durven gaan. . Ritprofiel Als we naar het profiel van de tweede etappe kijken, zien we dat er vandaag een berg van tweede categorie op het menu staat. Na ongeveer 60 kilometer bereiken de renners namelijk de top van de 'St. Anne Mountain'. Verder volgen er ook nog twee tussensprints: de eerste na 74 kilometer, en de tweede na 93 kilometer. Gisteren nam vroege vluchter Maciej Paterski alle drie de tussensprints voor zijn rekening. Op papier zal er uiteindelijk in Zabrze gesprint worden voor de overwinning. Na de vreselijke valpartij van gisteren is het echter nog maar de vraag of iedereen voluit zal durven gaan.





14:10 14 uur 10.

13:33 13 uur 33. Deceuninck-Quick-Step start in tweede rit. Hoewel de renners van Deceuninck-Quick-Step aangeslagen zijn door de zware valpartij van gisteren, bevestigt teambaas Patrick Lefever dat het team vandaag zal starten. "Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen. Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na, en moet je dus professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn." De Belgische manager regelde dan ook meteen een privévlucht richting Polen waarop zowel de familie van Jakobsen als mental coach Michael Verschaeve een plaatsje kregen. "Ik heb ook al overleg gepleegd met ploegleider Klaas Lodewyck", eindigt Lefevere. "De jongens gaan dus gewoon starten. We gaan Remco (Evenepoel) in bescherming nemen, en in positie brengen zodat hij kan meespelen voor het klassement in deze Ronde van Polen. Meer zullen we ook niet doen." . Deceuninck-Quick-Step start in tweede rit Hoewel de renners van Deceuninck-Quick-Step aangeslagen zijn door de zware valpartij van gisteren, bevestigt teambaas Patrick Lefever dat het team vandaag zal starten. "Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen. Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na, en moet je dus professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn." De Belgische manager regelde dan ook meteen een privévlucht richting Polen waarop zowel de familie van Jakobsen als mental coach Michael Verschaeve een plaatsje kregen. "Ik heb ook al overleg gepleegd met ploegleider Klaas Lodewyck", eindigt Lefevere. "De jongens gaan dus gewoon starten. We gaan Remco (Evenepoel) in bescherming nemen, en in positie brengen zodat hij kan meespelen voor het klassement in deze Ronde van Polen. Meer zullen we ook niet doen."





11:45 Op Twitter betuigt de wielerwereld zijn steun aan Jakobsen via #ForzaFabio. 11 uur 45. Op Twitter betuigt de wielerwereld zijn steun aan Jakobsen via #ForzaFabio. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:38 10 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten