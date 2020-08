VIDEO: Loodzware smak van Jakobsen na duel met Groenewegen in Poolse sprint

Onze Renaat Schotte is ter plaatse aan de finish. "Jakobsen werd in een ziekenwagen afgevoerd. Er zijn verschillende reanimatiepogingen geweest. Hij zou in een kunstmatig coma gebracht zijn", weet onze reporter.

Ook Jasper Philipsen was betrokken bij de val: "Het was een nare val. Ik hoop gewoon dat iedereen in orde is. Maar we weten momenteel nog niets."