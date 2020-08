LIVE: Wie toont meteen zijn snelle benen in de Ronde van Polen?

14:00 Tijdsverschil. De vluchters hebben een voorsprong van 1'30''. . 14 uur . Tijdsverschil De vluchters hebben een voorsprong van 1'30''.

13:58 13 uur 58. 4 vroege vluchters. 4 renners trekken meteen in de aanval: Kamil Malecki (CCC), Julius Van den Berg (EF Pro Cycling), Samuel Brand (Team Novo Nordisk) en Maciej Paterski, uit het team van Poolse vertegenwoordigers. . 4 vroege vluchters 4 renners trekken meteen in de aanval: Kamil Malecki (CCC), Julius Van den Berg (EF Pro Cycling), Samuel Brand (Team Novo Nordisk) en Maciej Paterski, uit het team van Poolse vertegenwoordigers.

13:46 13 uur 46. Start! Een jaar na het tragisch overlijden van Bjorg Lambrecht weerklinkt het startschot in de Ronde van Polen. Voor de koers echt kan losbarsten, rijden de 154 renners eerst door een geneutraliseerde zone van 3,6 kilometer. . Start! Een jaar na het tragisch overlijden van Bjorg Lambrecht weerklinkt het startschot in de Ronde van Polen. Voor de koers echt kan losbarsten, rijden de 154 renners eerst door een geneutraliseerde zone van 3,6 kilometer.

13:45 Landgenoten Stuyven en Teuns zijn klaar voor de wedstrijd. 13 uur 45. Landgenoten Stuyven en Teuns zijn klaar voor de wedstrijd.

13:11 Ook in Polen worden de coronamaatregelen nageleefd:. 13 uur 11. Ook in Polen worden de coronamaatregelen nageleefd:

12:32 12 uur 32. Ritverloop. De renners vertrekken vandaag aan het Slaski Stadion in Chorzów. Voor de start zal daar ook een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht . De finish ligt uiteindelijk in Katowice, een stad met prachtige architectuur uit het verleden. In Katowice worden drie plaatselijke ronden van 16 kilometer afgewerkt om de snelle mannen in stelling te brengen. . Ritverloop De renners vertrekken vandaag aan het Slaski Stadion in Chorzów. Voor de start zal daar ook een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht. De finish ligt uiteindelijk in Katowice, een stad met prachtige architectuur uit het verleden. In Katowice worden drie plaatselijke ronden van 16 kilometer afgewerkt om de snelle mannen in stelling te brengen.

11:40 11 uur 40. De favorieten voor vandaag. Op papier krijgen we vandaag een sprint te zien. Het is echter nog maar de vraag of de rasechte sprinters het laatste kleine heuveltje kunnen overleven. Jakob Fuglsang en Maximilian Schachmann toonden afgelopen zaterdag alvast hun goede benen tijdens de Strade Bianche, en kunnen ook vandaag dus zeker hun rol spelen. Wat de pure sprintbommen betreft, kijken we vooral naar Fabio Jakobsen, Pascal Ackermann en Dylan Groenewegen. Andere gegadigden zijn Diego Ulissi, en onze landgenoten Jasper Philipsen en Jasper Stuyven. . De favorieten voor vandaag Op papier krijgen we vandaag een sprint te zien. Het is echter nog maar de vraag of de rasechte sprinters het laatste kleine heuveltje kunnen overleven. Jakob Fuglsang en Maximilian Schachmann toonden afgelopen zaterdag alvast hun goede benen tijdens de Strade Bianche, en kunnen ook vandaag dus zeker hun rol spelen. Wat de pure sprintbommen betreft, kijken we vooral naar Fabio Jakobsen, Pascal Ackermann en Dylan Groenewegen. Andere gegadigden zijn Diego Ulissi, en onze landgenoten Jasper Philipsen en Jasper Stuyven.



11:05 Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) herdenkt Bjorg Lambrecht op een speciale manier. 11 uur 05. Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) herdenkt Bjorg Lambrecht op een speciale manier.

10:53 10 uur 53. Belgisch succes in Polen. De Ronde van Polen kende in een recent verleden al enkele Belgische eindwinnaars. Terwijl Tim Wellens in 2016 won, zette Dylan Teuns in 2017 deze ronde op zijn naam. Komt er dit jaar opnieuw een Belgische eindzege? . Belgisch succes in Polen De Ronde van Polen kende in een recent verleden al enkele Belgische eindwinnaars. Terwijl Tim Wellens in 2016 won, zette Dylan Teuns in 2017 deze ronde op zijn naam. Komt er dit jaar opnieuw een Belgische eindzege?

10:22 10 uur 22. Geen rugnummer 143. Ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht wordt het rugnummer 143 niet meer gebruikt in de Ronde van Polen. En dat is niet alles, voortaan zal het jongerenklassement namelijk de naam van de betreurde renner dragen. . Geen rugnummer 143 Ter nagedachtenis van Bjorg Lambrecht wordt het rugnummer 143 niet meer gebruikt in de Ronde van Polen. En dat is niet alles, voortaan zal het jongerenklassement namelijk de naam van de betreurde renner dragen.

09:29 09 uur 29. Ik wil iets moois doen voor Bjorg Lambrecht als ik deze ronde win. Remco Evenepoel. Ik wil iets moois doen voor Bjorg Lambrecht als ik deze ronde win. Remco Evenepoel

08:22 08 uur 22. Wielerwereld herdenkt Bjorg Lambrecht. De openingsrit in de Ronde van Polen staat vandaag in het teken van de betreurde Bjorg Lambrecht. De talentvolle wielrenner kwam een jaar geleden om het leven bij een ongeluk in de Ronde van Polen. . Wielerwereld herdenkt Bjorg Lambrecht De openingsrit in de Ronde van Polen staat vandaag in het teken van de betreurde Bjorg Lambrecht. De talentvolle wielrenner kwam een jaar geleden om het leven bij een ongeluk in de Ronde van Polen.

08:21 08 uur 21. Wielrennen Elektrisch kaarsje in Belk (Polen) brandt permanent voor Bjorg Lambrecht

08:20 De selectie van Lotto-Soudal. 08 uur 20. De selectie van Lotto-Soudal

08:20 De selectie van Deceuninck-Quick Step. 08 uur 20. De selectie van Deceuninck-Quick Step

08:18 08 uur 18. 4 op 4 voor Evenepoel? Na eindzeges in San Juan, de Algarve en Burgos doet Remco Evenepoel ook in zijn 4e rittenkoers van het jaar een gooi naar de eindzege. Hij zal daarbij wel moeten afrekenen met onder meer Giro-winnaar Richard Carapaz, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Schachmann, Majka, Jon Izagirre, Zakarin, Rohan Dennis en Tim Wellens. Ook smaakmaker Thomas De Gendt is deze week van de partij. . 4 op 4 voor Evenepoel? Na eindzeges in San Juan, de Algarve en Burgos doet Remco Evenepoel ook in zijn 4e rittenkoers van het jaar een gooi naar de eindzege. Hij zal daarbij wel moeten afrekenen met onder meer Giro-winnaar Richard Carapaz, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Schachmann, Majka, Jon Izagirre, Zakarin, Rohan Dennis en Tim Wellens. Ook smaakmaker Thomas De Gendt is deze week van de partij.