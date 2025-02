Paret-Peintre wint spannende ontknoping in Oman, Yates opnieuw eindwinnaar

Adam Yates (UAE Emirates) heeft voor de tweede keer de eindwinst in de Ronde van Oman op zak gestoken. Op de flanken van Green Mountain maakte de Brit het verschil op leider David Gaudu nog goed. Een dubbelslag zat er niet in: ritwinst was voor Valentin Paret-Peintre (Soudal- Quick Step), die op 6 seconden strandt in het eindklassement. Cian Uijtdebroeks werd vandaag 5e.