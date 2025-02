Olav Kooij sprint met sprekend gemak naar 2e ritzege in Ronde van Oman

Zoals wel vaker het geval is, was het parcours in het Midden-Oosten vandaag weer overwegend vlak. Rit 4 in de Ronde van Oman beloofde er dus één voor de sprinters te worden. Olav Kooij bekroonde het werk van zijn team Visma-Lease a Bike en snelde naar zijn 2e ritzege in vier dagen tijd.