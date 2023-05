Mike Teunissen is de sterkste beer in Noors hondenweer, ereplaatsen voor Meeus en Nys

Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) heeft voor het eerst sinds zijn ritwinst in de Tour van 2019 nog eens kunnen winnen. De Nederlander was de snelste na de ingekorte etappe in de Ronde van Noorwegen. Jordi Meeus werd 3e, Thibau Nys 4e en Robbe Ghys 7e.