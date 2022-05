LIVE Ronde van Noorwegen: Quick Step beukt tegen de wind om leidersplaats Evenepoel te verdedigen

De voorsprong van de kopgroep slinkt zienderogen. In het peloton slaan de Belgische ploegen Quick Step-Alpha Vinyl en Alpecin-Fenix de handen in elkaar. Met succes: kopmannen Remco Evenepoel en Jay Vine zien de voorsprong van de vluchters gehalveerd worden tot een dikke twee minuten.

16 uur 55. De voorsprong van de kopgroep slinkt zienderogen. In het peloton slaan de Belgische ploegen Quick Step-Alpha Vinyl en Alpecin-Fenix de handen in elkaar. Met succes: kopmannen Remco Evenepoel en Jay Vine zien de voorsprong van de vluchters gehalveerd worden tot een dikke twee minuten. .

De wilde wieken van de windmolens spreken boekdelen. De wind raast momenteel over de Noorse fjorden. Zowel het peloton als de kopgroep beukt tegen een stevige tegenwind in. Waaiervorming lijkt haast onvermijdelijk.

Windkracht 7. De wilde wieken van de windmolens spreken boekdelen. De wind raast momenteel over de Noorse fjorden. Zowel het peloton als de kopgroep beukt tegen een stevige tegenwind in. Waaiervorming lijkt haast onvermijdelijk. . 16 uur 53.

clock 15:59

+ 4 minuten. Quick Step-Alpha Vinyl zet zich op kop van het peloton om de omvangrijke vluchtersgroep in het vizier te houden. Met een voorsprong van vier minuten duiken Asgreen en co de laatste 100 kilometer in. Evenepoel pedaleert rustig in de buik van het peloton. . 15 uur 59.