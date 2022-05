Marco Haller is de snelste in chaotische sprint in Ronde van Noorwegen, Evenepoel blijft leider

Marco Haller geeft favorieten het nakijken

Een klassiek scenario was het vandaag in deze sprintersetappe in de Ronde van Noorwegen. Aan de start koos een groepje met zes renners meteen het hazenpad. Het peloton liet hen begaan en had alle vertrouwen in een goede afloop.

Die kwam er ook, want met nog 10 kilometer te gaan, werden de zes avonturiers ingerekend. Met een late uitval probeerde Nathan Van Hooydonck nog voor een ultieme verrassing te gaan, maar ook hij kreeg de sprintersploegen niet klein.

In een chaotische sprint waar alle favorieten min of meer vooraan zaten, ging Marco Haller ietwat verrassend als eerste aan. De Oostenrijker had blijkbaar goeie benen want niemand van de favorieten kwam nog aan zijn wiel. Ethan Vernon en Alexander Kristoff moeten vrede nemen met een podiumplaats. Tom Van Asbroeck was de beste Belg op plaats 5.

In de strijd om het klassement bleef alles ongewijzigd. Evenepoel kwam nooit in de problemen en mag ook morgen zijn oranje trui weer aantrekken. Ook de bergtrui wist Evenepoel in de laatste kilometers terug te winnen.