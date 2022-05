Remco Evenepoel demonstreert in koninginnenrit van Noorwegen en herovert de leiderstrui

Evenepoel ontbindt zijn duivels op zware slotklim

Vooraf werd deze 3e rit in de Ronde van Noorwegen bestempeld als de koninginnenetappe. Het peloton moest drie zware beklimmingen over en de slotklim was een moordende klim van 12 kilometer aan gemiddeld 8%.

Remco Evenepoel had vandaag maar één missie. De leiderstrui heroveren. Dat heeft de Belg ook gedaan. Op de slotklim plaatste hij een versnelling en kon op die manier al zijn concurrenten lossen. De Noor Johannessen die vandaag in de leiderstrui reed, moest al heel snel passen.

Enkel Plapp en Vine konden nog een tijdje het tempo van de ontketende Evenepoel aan. De twee Australiërs weigerden echter om over te nemen en moesten enkele honderden meters verder toch het wiel van Evenepoel lossen.

Evenepoel stoomde door richting de finish en komt uiteindelijk een halve minuut aan voor Vine. Plapp wordt derde. Ook de andere jonge Belgen lieten zich in positieve zin opmerken. Cian Uijtdebroeks en Laurens Huys worden knap 5e en 6e.

In het algemene klassement heeft Remco Evenepoel nu een voorsprong van 46 seconden op Jay Vine. Luke Plapp is derde op 1'24". Dankzij de sterke rit van vandaag komen Huys en Uijtdebroeks ook in de top 10. Ze staan op 8 en 9 respectievelijk.