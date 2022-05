LIVE Ronde van Noorwegen: Evenepoel en concurrenten slokken kopgroep op

INEOS etaleert toch wel hun dominantie. Alle zes renners van de ploeg zitten vooraan in het peloton en slokken nu de kopgroep op. We krijgen een nieuwe koers.

clock 16:28

Waaiers! De hevige wind laat een slagveld achter in het peloton. De renners worden verdeeld in groepjes van 10. Even chaos dus. De hoofdrolspelers met INEOS, Evenepoel en Johannessen zitten allemaal voorin. Schaduwfavoriet Chaves is niet mee en moet veel moeite doen om de aansluiting weer te maken. . 16 uur 28.