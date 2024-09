Mathieu van der Poel rijdt Mauri Vansevenant uit leiderstrui in Luxemburg, Juan Ayuso wint tijdrit

Juan Ayuso heeft de tijdrit in de Ronde van Luxemburg naar zijn hand gezet. De Spanjaard was in en rond Differdange duidelijk de snelste over 15,5 kilometer. Mathieu van der Poel eindigde als 5e en neemt de leiderstrui over van Mauri Vansevenant. Onze landgenoot volgt nu op 3 seconden van de wereldkampioen.

Na zijn knappe ritzege gisteren mocht Mauri Vansevenant zijn leiderstrui verdedigen in een tijdrit over 15,5 kilometer met start en finish in Differdange.



Een tijdrit is zeker niet het favoriete onderdeel van Mauri Vansevenant en dat was te merken. Gestroomlijnd zag het er niet uit, maar onze landgenoot beperkte wel de schade bergop.



Maar in het vlakke en dalende gedeelte moest hij nog veel tijd inleveren. Aan de finish had hij 54 seconden achterstand op ritwinnaar Juan Ayuso. Zo komen ze met dezelfde tijd te staan in het klassement op 3 seconden van de nieuwe leider, Mathieu van der Poel.



De Nederlander kon niet op tegen Ayuso, maar reed naar de 5e tijd en pakt zo de leiderstrui over van Vansevenant. Hij start morgen in de slotrit met een bonus van 3" op Vansevenant en Ayuso, 8 seconden op Hirschi en 10 seconden op Tiberi. Het belooft spannend te worden.