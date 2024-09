Mads Pedersen vlamt naar sprintzege in Luxemburg, met leider Van der Poel in zijn zog

Mads Pedersen heeft de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg op zijn naam gezet. De wereldkampioen van 2019 was in Schifflange de snelste in de sprint van het peloton. Mathieu van der Poel behoudt zijn leiderstrui dankzij een tweede plek in de massasprint.

Het peloton in Luxemburg kreeg op de tweede dag een relatief eenvoudige tocht van 155 km voor de kiezen, van Junglinster naar Schifflange.

Twee renners die gisteren ook al de vlucht van de dag gekleurd hadden, kozen ook vandaag weer voor de aanval: Pepijn Reinderink en Alexandre Kess. Het duo harkte een maximale voorsprong van 5 minuten bij elkaar, maar bleef altijd binnen schot van een controlerend peloton.

Dat peloton werd onderweg wel even opgeschrikt door een valpartij met Mattias Skjelmose. De Deen, een van de outsiders voor het komende WK, probeerde het nog even, maar stapte dan toch maar in de volgwagen. Afwachten of die val gevolgen heeft voor het WK, al zou de schade volgens de eerste berichten meevallen.

In de plaatselijke rondes in Schifflange tekenden nog wat renners voor animo. Onder meer op de aanval van Victor Vercouillie zat wel wat snee. De jonge Belg sloeg een kloofje van een kleine minuut en kreeg zowaar het gezelschap van de immer bedrijvige Reinderink.

In de laatste ronde was bij beide heren wel het vet van de soep en ook een uitval van Juan Ayuso kon de voorspelde massasprint niet meer voorkomen. Mads Pedersen nestelde zich daarbij slim aan de binnenkant van een flauwe bocht en zat zo in een ideale positie om het af te maken.

Mathieu van der Poel sprintte naar de 2e plek, wat hem 6 bonificatieseconden opleverde. De Nederlander start ook vrijdag in de leiderstrui.