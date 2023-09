Victor Campenaerts zoeft naar tijdritzege in Ronde van Luxemburg, Hirschi is nieuwe leider

Voor voormalig werelduurrecordhouder Victor Campenaerts was het al van de Tirreno in 2019 geleden dat hij nog eens een tijdrit kon winnen, maar in de 4e etappe van de Ronde van Luxemburg toonde de 31-jarige renner van Lotto-Dstny dat hij het tijdrijden nog niet verleerd is.

Campenaerts knalde met een scherpe chrono thuisrijder Alex Kirsch uit de hot seat en bleef daarin zitten tot het einde. Brandon McNulty deed de troon van Campenaerts wel nog even wankelen, maar strandde uiteindelijk op één seconde van onze landgenoot.

Leider Ben Healy gaf 49 seconden toe op Campenaerts en kon daarmee zijn gele trui niet veiligstellen. De Zwitser Marc Hirschi start morgen als nieuwe leider aan de slotetappe. Hij telt een bonus van 2 seconden op McNulty en 3 seconden op Healy. Ilan Van Wilder (5e) is op 33" de 1e Belg in de stand.