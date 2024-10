LIVESTREAM: Ploeg-Pogacar sleurt het peloton dichter bij kopgroep met 3 Belgen

De glazen bol van vluchter Meurisse

Xandro Meurisse is 1 van de 3 Belgen voorin en voorspelde een beetje dit scenario.



"Als ik in de ontsnapping zit, moet ik hopen dat ik voorbij het 200 kilometer-punt geraak. Als je gemotiveerd bent, kan je in deze koers ver geraken."



Een plek wou Meurisse daar niet op plakken. "Als we op het einde van de dag in de bus kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben, dan mogen we tevreden zijn."