LIVEBLOG: Remco trekt op verkenning, organisatie op zoek naar scheuren in het wegdek

Pogacar: "Ik wil afsluiten met een sterk resultaat"

Tadej Pogacar kan na de wereldtitel ook nog voor de 4e keer de Ronde van Lombardije winnen. "Het is een perfect jaar geweest. De hele ploeg heeft dit seizoen hard gewerkt en alles klopte gewoon. Het was een bijzonder jaar, maar het is nog niet klaar. Ik wil afsluiten met een sterk resultaat in mijn laatste race van het jaar", zegt de Sloveen.