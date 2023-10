LIVE: Vroege vlucht loopt op laatste benen in Lombardije, roeren favorieten zich al?

Soudal-Quick Step en UAE zijn een beetje van het voorplan verdwenen in het peloton, waar Jumbo-Visma altijd vooraan is gebleven. Hoe zit dat met de tactiek voor de Passo di Ganda?

15 uur 35. Soudal-Quick Step en UAE zijn een beetje van het voorplan verdwenen in het peloton, waar Jumbo-Visma altijd vooraan is gebleven. Hoe zit dat met de tactiek voor de Passo di Ganda? .

15 uur 27. De Passo di Gando is straks niet voor de poes. Het gaat 9,3 km bergop aan gemiddeld 7,1% met het zwaarste stukje tegen de top aan. .

15 uur 21. Healy en Marcellusi tonen zich vaardig en dapper in de afdaling en slaan een gaatje. Onley, Prodhomme en Tolio zitten dicht genoeg om straks weer aansluiting te vinden. .

Zambla Alta. Het tweeluik Passo della Crocetta-Zambla Alta was voor de outsiders. Straks volgt met de Passo di Ganda de zwaarste klim van vandaag. Slaan de favorieten daar toe? . 15 uur 11.

Landa ligt erbij! Mikel Landa (Bahrain Victorious) maakt een lelijke smak. Even lijkt het ernstig, maar uiteindelijk valt het nogal mee. . 15 uur 10.

1'00". Er komt weer wat meer volk aansluiten vooraan. Het peloton is ondertussen niet meer veraf. . 15 uur 01.

14 uur 55. De klim naar Zambla Alta zorgt voor nog meer afvallers in de kopgroep. Marcellusi en Prodhomme houden dapper stand en vormen met nieuwkomers Healy en Onley een leuk viertal. .

Passo della Crocetta. Bais, Battistella, Geschke, Marcellusi, Ourselin, Prodhomme en Tolio zijn op de top de zeven overblijvers van de vroege vlucht. Als de logica gerespecteerd wordt, komen Healy en Onley snel aanpikken. In het peloton verricht Tratnik beulenwerk voor Jumbo-Visma. . 14 uur 47.

clock 14:35

14 uur 35. Interessante ontwikkeling in de achtervolging, want met Diego Ulissi stuurt UAE een mannetje mee. Dan kan Jumbo-Visma niet achterblijven en moet ook Attila Valter uit zijn pijp komen. Ilan Van Wilder vertegenwoordig Soudal-Quick Step. In de kopgroep vallen ze tegelijkertijd als vliegen. .