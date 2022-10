Na Simon Yates past ook David Gaudu voor Ronde van Lombardije

clock 11:34

11 uur 34. Gaudu is niet fit genoeg. Ook geen David Gaudu (Groupama-FDJ) in de Ronde van Lombardije. De Fransman, vorig jaar 7e, voelt zich niet meer fit genoeg om van start te gaan in het laatste monument van het jaar. "Na overleg met de ploeg hebben we beslist om een punt te zetten achter mijn seizoen", laat Gaudu weten. "Het was een seizoen met hoogtes en laagtes, maar ik zal vooral de 4e plek in de Tour onthouden." "Nu is het tijd om even te rusten zodat ik volgend jaar nog sterker kan terugkeren." .