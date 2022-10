LIVE: Wat kunnen de "oudjes" nog in de Ronde van Lombardije, met Tadej Pogacar als topfavoriet?

clock 10:37 20". De drie moeten knokken voor elke seconde. Ze zijn bijlange nog niet weg. . 10 uur 37. time difference 20" De drie moeten knokken voor elke seconde. Ze zijn bijlange nog niet weg.

clock 10:32 10 uur 32. Simone Ravanelli (Drone Hopper - Androni Giocattoli), Christian Scaroni (Astana) en Alex Tolio (Bardiani-CSF) hebben wat voorsprong. De drie Italianen moeten er wel keihard voor werken.

clock 10:28 10 uur 28. Na een paar minuten vechten tegen de bierkaai wordt Gesbert ingelopen. Wie is de volgende?

clock 10:25 10 uur 25. Er wordt hard gereden in de eerste kilometers. Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) probeert weg te geraken, maar alleen is maar alleen.

clock 10:20 Geen Ponomar. Andrej Ponomar, de jonge Oekraïner van Drone Hopper - Androni Giocattoli, is niet gestart. Dat betekent dat er 174 starters zijn, en geen 175. . 10 uur 20. give up

clock 10:17 10 uur 17 match begonnen start time Start! Staande ovaties voor Valverde en Nibali hebben het startpodium natuurlijk een beetje doen uitlopen. Nu richten we onze volle aandacht op de 116e editie van de Ronde van Lombardije.

clock 10:09 10 uur 09. Officieuze start. Het is en blijft Italië, dus zijn we met een lichte vertraging vertrokken in Bergamo. De neutralisatie is vrij kort, dus zullen we snel echt in de koers zitten.

clock 09:53 09 uur 53. Er is zelfs nog een vierde renner die vandaag afscheid neemt van het peloton. Mikel Nieve kan op zijn 38ste terugkijken op een carrière met vooral hoogtepunten in Italië. De Bask won drie ritten in de Giro en pakte in 2016 zelfs de blauwe bergtrui.

clock 09:43 09 uur 43. Favorieten. Op het eerste gezicht lijkt het een strijd te worden tussen Pogacar en Vingegaard, die elkaar voor het eerst sinds de Tour weer in de ogen kijken. Ze hebben allebei ook de vorm te pakken. Er zijn natuurlijk veel kapers op de kust. Dan denken we aan Mas, Pozzovivo en misschien een herboren Hirschi. Ondanks een teleurstellend jaar vol tegenslag krijgt Alaphilippe onze joker.

clock 09:33 09 uur 33. Naast Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali valt er vandaag nog een derde - om het heel oneerbiedig te zeggen - verdord blaadje van de boom van het peloton. Tanel Kangert (35) rijdt vandaag zijn laatste koers. De Est, vaak luxeknecht van Nibali in de bergen, boekte zijn grootste zege met een rit in de Ronde van Zwitserland in 2012.

clock 09:18 09 uur 18. Parcours. Vorig jaar reden we van Como naar Bergamo, dit jaar doen we net het omgekeerde. In de eerste koershelft ligt al een reeks hellingen. De Forcellina di Bianzano, de Passo di Ganda (waar uittredend winnaar Pogacar vorig jaar tekeer ging), de Dossena, de Forcella di Bura en de Colle di Berbenno zullen al voor wat vermoeidheid zorgen. Dan is het zo'n 60 kilometer betrekkelijk vlak, tot we de mythische Madonna del Ghisallo opklauteren. De échte finale kan 30 kilometer verder geopend worden op de San Fermo della Battaglia. Die wordt op een lus van 22 km twee keer beklommen, met tussendoor de Civiglio, wellicht de scherprechter.

clock 09:08 Alejandro Valverde (42) schiet vandaag zijn laatste kogel af. 09 uur 08.

clock 09:02 09 uur 02. Palmares sinds 2009. Omdat hij morgen op pensioen gaat en hij de enige Belg is in meer dan veertig jaar die de Ronde van Lombardije wist te winnen, gaan we voor Philippe Gilbert iets verder terug in de tijd. 2009 Philippe Gilbert

2010 Philippe Gilbert

2011 Oliver Zaugg (Zwi)

2012 Joaquim Rodriguez (Spa)

2013 Joaquim Rodriguez (Spa)

2014 Daniel Martin (Ier)

2015 Vincenzo Nibali (Ita)

2016 Esteban Chaves (Col)

2017 Vincenzo Nibali (Ita)

2018 Thibaut Pinot (Fra)

2019 Bauke Mollema (Ned)

2020 Jakob Fuglsang (Den)

2021 Tadej Pogacar (Sln)

clock 08:53 08 uur 53. Heerlijk koersweer (nu nog). Geen spatje regen en amper wind in Bergamo. Later op de dag zou het in aankomstplaats Como wel kunnen gaan regenen. De temperatuur zal naar de 20°C klimmen, dus dat is aangenaam voor de tijd van het jaar.

