LIVE: UAE rolt loper uit voor Pogacar, enkel Mas volgt op Civiglio

clock 16:27 Het verschil is 40 seconden. 16 uur 27. Het verschil is 40 seconden.

clock 16:26 16 uur 26. Pogacar is zonder twijfel de snelste in een sprint, maar gaat de Sloveen die afwachten? Mas moet het eigenlijk proberen op de laatste helling, als hij wil winnen. . Pogacar is zonder twijfel de snelste in een sprint, maar gaat de Sloveen die afwachten? Mas moet het eigenlijk proberen op de laatste helling, als hij wil winnen.

clock 16:23 39,7 km/h. Over de hele koers gezien is er bijzonder hard gevlast. De sterkste twee plus een dankbare Landa blijven over. . 16 uur 23. average speed 39,7 km/h Over de hele koers gezien is er bijzonder hard gevlast. De sterkste twee plus een dankbare Landa blijven over.

clock 16:21 16 uur 21. Nu trekt Landa door. Hij kan de angst bij Mas ruiken. . Nu trekt Landa door. Hij kan de angst bij Mas ruiken.

clock 16:19 16 uur 19. Pogacar zet druk. Hij weet ook dat Mas niet altijd even zeker de bochten aansnijdt in een technische afdaling. En dat is die van de Civiglio wel. . Pogacar zet druk. Hij weet ook dat Mas niet altijd even zeker de bochten aansnijdt in een technische afdaling. En dat is die van de Civiglio wel.

clock 16:18 16 uur 18. Landa gooit zich als een steen naar beneden en sluit aan bij de koplopers. De Bask wil van geen wijken weten, maar straks is er nog de tweede San Fermo della Battaglia. . Landa gooit zich als een steen naar beneden en sluit aan bij de koplopers. De Bask wil van geen wijken weten, maar straks is er nog de tweede San Fermo della Battaglia.

clock 16:16 Civiglio. Pogacar en Mas hebben boven een voorsprong van zo'n tien seconden op Landa, de rest hangt op een halve minuut of meer. . 16 uur 16. hill Civiglio Pogacar en Mas hebben boven een voorsprong van zo'n tien seconden op Landa, de rest hangt op een halve minuut of meer.

clock 16:13 16 uur 13. Mas won de Giro dell'Emilia, Pogacar de Tre Valle Varesine. Niet toevallig de belangrijkste twee voorbereidingskoersen op deze Ronde van Lombardije. . Mas won de Giro dell'Emilia, Pogacar de Tre Valle Varesine. Niet toevallig de belangrijkste twee voorbereidingskoersen op deze Ronde van Lombardije.

clock 16:12 16 uur 12.

clock 16:11 16 uur 11. Jonas Vingegaard komt niet uit de verf. De Ronde van Lombardije is de CRO Race niet. . Jonas Vingegaard komt niet uit de verf. De Ronde van Lombardije is de CRO Race niet.

clock 16:10 16 uur 10. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) maakt met vertraging de sprong, maar wordt meteen daarna genekt door een nieuwe demarrage. . Mikel Landa (Bahrain-Victorious) maakt met vertraging de sprong, maar wordt meteen daarna genekt door een nieuwe demarrage.

clock 16:08 16 uur 08. Pogacar gaat hard! Je kon het voorspellen, maar daarmee kan je natuurlijk nog niet volgen. Alleen Mas kan de snedige versnelling van Pogacar beantwoorden. De rest krijgt een klets van jewelste. . Pogacar gaat hard! Je kon het voorspellen, maar daarmee kan je natuurlijk nog niet volgen. Alleen Mas kan de snedige versnelling van Pogacar beantwoorden. De rest krijgt een klets van jewelste.

clock 16:06 16 uur 06. Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) fladdert een paar meter weg, terwijl Alaphilippe weer wegzakt. Ook de Haai van Messina gaat kopje onder, jammer genoeg. Geen uitblinkersrol voor de afscheidnemende Nibali. . Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) fladdert een paar meter weg, terwijl Alaphilippe weer wegzakt. Ook de Haai van Messina gaat kopje onder, jammer genoeg. Geen uitblinkersrol voor de afscheidnemende Nibali.

clock 16:03 16 uur 03. Bij het opdraaien van de Civilio merken we Alaphilippe op in de eerste groep. Echt top zal hij niet zijn, maar het blijft een rare snoeshaan. . Bij het opdraaien van de Civilio merken we Alaphilippe op in de eerste groep. Echt top zal hij niet zijn, maar het blijft een rare snoeshaan.

clock 16:02 16 uur 02. Bij de doortocht aan de finish zit Pogacar in een zetel. Gaat hij zich door zijn ploegmaats laten katapulteren op de Civiglio? . Bij de doortocht aan de finish zit Pogacar in een zetel. Gaat hij zich door zijn ploegmaats laten katapulteren op de Civiglio?

clock 16:00 16 uur .

clock 15:59 15 uur 59. Veel meer dan een man of 25 telt de eerste groep niet meer. De slijtage is aanzienlijk na een toch wel slopende koers. . Veel meer dan een man of 25 telt de eerste groep niet meer. De slijtage is aanzienlijk na een toch wel slopende koers.

clock 15:56 15 uur 56. De eerste San Fermo della Battaglia heeft een muis gebaard. . De eerste San Fermo della Battaglia heeft een muis gebaard.

clock 15:55 15 uur 55. Mauri Vansevenant (Quick Step - Alpha Vinyl) rijdt mooi vooraan, schouder aan schouder met grootvaders Valverde en Nibali. . Mauri Vansevenant (Quick Step - Alpha Vinyl) rijdt mooi vooraan, schouder aan schouder met grootvaders Valverde en Nibali.