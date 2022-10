LIVE: Tien vroege vluchters animeren afscheid Valverde en Nibali in Lombardije, maar peloton is waakzaam

clock 13:46 13 uur 46. Tolio is weer tot bij de andere vluchters gepikkeld. De kopgroep blijft dus tien man sterk. . Tolio is weer tot bij de andere vluchters gepikkeld. De kopgroep blijft dus tien man sterk.

clock 13:41 Colle di Berbenno. Deel 1 van de Ronde van Lombardije zit erop. De kopgroep blijft in de greep van het peloton, waar de mindere goden de slijtage zeker al voelen. . 13 uur 41. hill Colle di Berbenno Deel 1 van de Ronde van Lombardije zit erop. De kopgroep blijft in de greep van het peloton, waar de mindere goden de slijtage zeker al voelen.

clock 13:35 13 uur 35. Alex Tolio moet krabben om zijn medevluchters bij te houden. Elissonde, nochtans ooit winnaar op de gevreesde Angliru, heeft het ogenschijnlijk ook wat lastiger. . Alex Tolio moet krabben om zijn medevluchters bij te houden. Elissonde, nochtans ooit winnaar op de gevreesde Angliru, heeft het ogenschijnlijk ook wat lastiger.

clock 13:28 13 uur 28. De tien man vooraan hebben nog twee minuutjes over. . De tien man vooraan hebben nog twee minuutjes over.

clock 13:23 13 uur 23.

clock 13:22 Pozzovivo valt! Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) is lelijk tegen het asfalt gesmakt. Zijn trui en broek zijn helemaal gescheurd en overal is bloed te zien. Hem zien we vandaag wellicht niet meer terug. . 13 uur 22. fall Pozzovivo valt! Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) is lelijk tegen het asfalt gesmakt. Zijn trui en broek zijn helemaal gescheurd en overal is bloed te zien. Hem zien we vandaag wellicht niet meer terug.

clock 13:20 13 uur 20. De volgende helling is de Colle di Berbenno. Boven zijn we halfkoers en volgt er een vlak middenrif. Benieuwd hoe deze Ronde van Lombardije zich daar ontwikkelt. . De volgende helling is de Colle di Berbenno. Boven zijn we halfkoers en volgt er een vlak middenrif. Benieuwd hoe deze Ronde van Lombardije zich daar ontwikkelt.

clock 13:11 13 uur 11. Ondertussen hebben de vluchters ook de Forcella di Bura afgevinkt. . Ondertussen hebben de vluchters ook de Forcella di Bura afgevinkt.

clock 13:09 13 uur 09.

clock 13:08 Vreselijk voor Nieve. Mikel Nieve (Caja Rural) is geen leuk afscheid gegund. Hij moet in zijn allerlaatste koers opgeven na die valpartij van daarnet. . 13 uur 08. give up Vreselijk voor Nieve Mikel Nieve (Caja Rural) is geen leuk afscheid gegund. Hij moet in zijn allerlaatste koers opgeven na die valpartij van daarnet.

clock 13:06 13 uur 06. Bais, Covili, Craddock, De Marchi, Elissonde, Paret-Peintre, Ravanelli, Scaroni, Tesfatsion en Tolio blijven samenwerken, ook al zit het er niet in om het peloton vandaag te verrassen. . Bais, Covili, Craddock, De Marchi, Elissonde, Paret-Peintre, Ravanelli, Scaroni, Tesfatsion en Tolio blijven samenwerken, ook al zit het er niet in om het peloton vandaag te verrassen.

clock 13:00 Val in het peloton. Twee renners liggen langs de kant van de weg na een valpartij, die buiten beeld is gebeurd. Hopelijk is het niet al te erg. . 13 uur . fall Val in het peloton Twee renners liggen langs de kant van de weg na een valpartij, die buiten beeld is gebeurd. Hopelijk is het niet al te erg.

clock 12:55 12 uur 55. Het peloton maakt er echt geen plezierritje van. Jumbo-Visma en UAE proberen de rest af te matten. Er verdwijnt weer wat van de achterstand op het tiental in de aanval. . Het peloton maakt er echt geen plezierritje van. Jumbo-Visma en UAE proberen de rest af te matten. Er verdwijnt weer wat van de achterstand op het tiental in de aanval.

clock 12:44 3'30". Bergop verzamelt de kopgroep weer wat meer voorsprong. Drone Hopper, Bardiani en Eolo, de drie kleine Italiaanse ploegjes, werken hard in de kop van de koers. . 12 uur 44. time difference 3'30" Bergop verzamelt de kopgroep weer wat meer voorsprong. Drone Hopper, Bardiani en Eolo, de drie kleine Italiaanse ploegjes, werken hard in de kop van de koers.

clock 12:40 12 uur 40. Mohoric is de enige die dit seizoen de vijf Monumenten heeft gereden. Hij won zelfs verrassend Milaan-Sanremo dankzij een halsbrekende afdaling van de Poggio. . Mohoric is de enige die dit seizoen de vijf Monumenten heeft gereden. Hij won zelfs verrassend Milaan-Sanremo dankzij een halsbrekende afdaling van de Poggio.

clock 12:39 12 uur 39. Ik denk dat dit iets is voor de echte klimmers. Echt tactisch zal het niet worden. Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Ik denk dat dit iets is voor de echte klimmers. Echt tactisch zal het niet worden. Matej Mohoric (Bahrain-Victorious)

clock 12:32 12 uur 32. De kopgroep is in het dal. Het zal snel weer bergop gaan, naar de Forcella di Bura. Dat is een klim van ruim 18 km, opgedeeld in twee delen met een korte afdaling tussendoor. . De kopgroep is in het dal. Het zal snel weer bergop gaan, naar de Forcella di Bura. Dat is een klim van ruim 18 km, opgedeeld in twee delen met een korte afdaling tussendoor.

clock 12:25 12 uur 25. Het is niet echt verrassend dat de kopgroep geen grote bonus krijgt. De aanwezigheid van marathonman Alessandro De Marchi zit daar zeker voor iets tussen. Hij heeft met de Giro dell'Emilia en de Tre Valli Varesine al twee Italiaanse najaarskoersen op zijn palmares staan. Je weet maar nooit... . Het is niet echt verrassend dat de kopgroep geen grote bonus krijgt. De aanwezigheid van marathonman Alessandro De Marchi zit daar zeker voor iets tussen. Hij heeft met de Giro dell'Emilia en de Tre Valli Varesine al twee Italiaanse najaarskoersen op zijn palmares staan. Je weet maar nooit...

clock 12:22 12 uur 22.