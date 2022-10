LIVE: Lange vlucht wordt vroeg gegrepen, krijgen we een lang uitgesponnen finale?

Fase per fase

15:15 Madonna del Ghisallo. De klokken luiden in het kerkje bovenop de heuvel. Deze beklimming heeft er zonder twijfel zwaar ingehakt. Onder anderen Mohoric en Alaphilippe worden in moeilijkheden gesignaleerd.

15:12 UAE bezet nu de eerste rij. Almeida regelt de snelheid in de laatste kilometers van de klim.

clock 15:10 15 uur 10.

15:07 UAE is indrukwekkend in de breedte. Achter twee man van Jumbo zitten er zes van de Emiraten. Enkel Covi is er niet meer bij, maar die heeft in het eerste deel van de koers zijn werk gedaan.

15:03 Chris Harper (Jumbo-Visma) legt het pak een erg streng tempo op. Achteraan staat de deur open.

14:57 De Madonna del Ghisallo is 8,7 km lang aan gemiddeld 5,4%, maar dat is misleidend. Het is een zeer onregelmatige klim met enkele scherpe pieken die pijn kunnen doen. Jumbo-Visma en UAE drukken Ineos ondertussen uit beeld.

14:54 Het zijn de Grenadiers van Ineos die het commando nemen.

14:52 Kopgroep gegrepen! Op 70 km van de streep worden de vroege vluchters al ingerekend, al stribbelen er nog een paar tegen. Hebben de grote kanonnen iets speciaals in gedachten aan de voet van de Madonna del Ghisallo?

clock 14:45 14 uur 45.

14:44 25". Het gaat snel bergaf met de vluchters. Tolio mogen we schrappen.

14:39 Plots neemt de voorsprong van de tien vluchters een duik onder de anderhalve minuut.

14:38 Het zal gebeuren op het plaatselijke circuit in Como. Ik ben er klaar voor, of het nu op de sprint of op de klimmetjes aankomt. Tadej Pogacar (UAE).

clock 14:33 14 uur 33.

14:29 De koerssituatie ligt vast. Gelukkig kunnen we genieten van prachtige beelden van het Comomeer.

14:21 Ik hou van de finish in Como. De Civiglio is zo zwaar, het zal voor de klimmers zijn. Jalob Fuglsang (Israel - Premier Tech), winnaar in 2020.

14:18 Nog 100 km. Het verschil blijft ondertussen stabiel, iets onder de drie minuten.

14:17 Naast UAE en Jumbo-Visma is ook Movistar prominent aanwezig in het peloton. Vol voor Valverde, of toch ook voor Enric Mas?

14:10 We sommen de tien vluchters nog eens op. Tenslotte kleuren ze de koers toch al een paar uur. Bais, Covili, Craddock, De Marchi, Elissonde, Paret-Peintre, Ravanelli, Scaroni, Tesfatsion en Tolio.

14:06 Nog steeds is het vooral door de naarstige arbeid van de Italiaanse ploegjes dat het ronddraait in de kopgroep.