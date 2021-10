Wie pakt straks uit met een straf nummer in de Ronde van Lombardije?

09:28

09 uur 28. 4 ex-winnaars aan de start. Jakob Fuglsang is er vandaag niet bij om zijn titel te verlengen, want hij herstelt nog van de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de Benelux Tour. 4 andere ex-winnaars gaan wel van start: Vincenzo Nibali won Il Lombardia al 2 keer, ook Thibaut Pinot, Bauke Mollema en Dan Martin konden dit monument al eens winnen. Voor die laatste is het vandaag zijn laatste koers. .