LIVE: Wellens, Campenaerts en Bakelants in vlucht van de dag in Lombardije

12:44 12 uur 44. Valverde. De oudste man in koers vandaag is Alejandro Valverde. De Spanjaard kon deze Ronde van Lombardije vreemd genoeg nog nooit winnen, ook al past de wedstrijd perfect bij zijn mogelijkheden. 3 keer eindigde Valverde op de 2e plaats: in 2013 (na Joaquim Rodriguez), in 2014 (na Dan Martin) en in 2019 (na Bauke Mollema). Zou het vandaag misschien toch eens lukken? Op zijn 41e!

12:42 Pieter Serry is de man die als eerste moet werken bij Deceuninck-Quick Step. Voor later houden ze dan nog onder meer Dries Devenyns achter de hand. 12 uur 42.

12:39 12 uur 39. Het wegdek begint opnieuw omhoog te lopen en dat betekent dat we aan de klim naar Roncola zijn begonnen. De 10 koplopers hebben een voorgift van 6 minuten.

12:30 12 uur 30. Dubbel Roubaix-Lombardije. Victor Campenaerts is een van de 5 renners die nog geen week geleden ook aan de start stonden van de regeneditie van Parijs-Roubaix. Blijkbaar is hij voldoende hersteld om hier vandaag weer vol gas te geven in de ontsnapping. De andere 4 dubbelaars: Gianni Moscon, Matej Mohoric, Toms Skujins en Christopher Juul-Jensen. Moscon kan zelfs 2 keer in de top 5 eindigen, dat zou pas uitzonderlijk zijn.

De andere 4 dubbelaars: Gianni Moscon, Matej Mohoric, Toms Skujins en Christopher Juul-Jensen. Moscon kan zelfs 2 keer in de top 5 eindigen, dat zou pas uitzonderlijk zijn.

12:24 Tijdsverschil. 10 verschillende teams zijn vooraan vertegenwoordigd en dus heeft iedereen er baat bij om zijn duit in het zakje te doen. Dat samenwerking loopt gesmeerd en dus loopt de voorsprong toch ook weer snel op: 5 minuten is het verschil momenteel. 12 uur 24.

12:16 12 uur 16. "Win eens een koers". De 7 niet-Belgen in de kopgroep hebben samen 0 profkoersen gewonnen in het hun carrière (als we nationale en internationale kampioenschappen even buiten beschouwing laten). Zo blijkt toch maar weer dat het niet evident is om als profrenner een koers te winnen. De kwaliteit van de kopgroep vinden we dus vooral bij de Belgen, die met hun drietjes 46 wedstrijden gewonnen hebben.

12:10 12 uur 10. Roncola. We zitten even in een tussenfase van het parcours. Over 20 kilometer komt de 2e deftige klim van de dag, die naar Roncola.

12:05 12 uur 05. De 10 vluchters. Toch nog eens herhalen wie de 10 renners in de kopgroep zijn:



- Tim Wellens (Lotto-Soudal)

- Victor Campenaerts (Qhubeka)

- Jan Bakelants (Intermarché)

- Chris Hamilton (DSM)

- Thomas Champion (Cofidis)

- Domen Novak (Bahrein)

- Amanuel Ghebreigzabhier (Trek)

- Davide Orrico (Vini Zabu)

- Andrea Garosio (Bardiani)

- Mattia Bais (Androni Giocattoli)



12:04 Tijdsverschil. Het werk van voornamelijk Froome en Bouwman zorgt ervoor dat het peloton niet al te veel terrein prijsgeeft. De voorsprong stijgt nauwelijks boven de 3 minuten uit. Dat belooft niet veel goeds voor de 10 koplopers. 12 uur 04.

11:59 11 uur 59. Mijn benen voelen helaas niet super aan, dus mijn ambities zijn beperkt. Maar je weet het natuurlijk nooit. Vluchter Tim Wellens voor de start bij Velon.

11:59 11 uur 59.

11:57 11 uur 57. Hanninen

11:56 Hanninen stapt eruit. Jaakko Hanninen heeft beslist om niet meer opnieuw op de fiets te stappen. Benoît Cosnefroy, een van de schaduwfavorieten, zal het met een ploegmaat minder moeten doen. 11 uur 56.

11:56 11 uur 56.

11:53 Hanninen valt. De Fin Jaakko Hanninen (AG2R) komt op een onbewaakt moment ten val. Hij blijft wat mistroostig op het asfalt zitten. Veel zin om weer te vertrekken heeft hij niet. Hij lijkt een beetje van de wereld. 11 uur 53.

11:50 11 uur 50. Bakelants in de kopgroep.

11:48 11 uur 48. Bakelants in Lombardije. Vluchter Jan Bakelants staat voor de 9e keer aan de start van de Ronde van Lombardije, hoewel hij 2 jaar geleden na een nieuwe zware val gezworen had hier niet meer terug te keren. Bakelants viel zowel in 2017 als 2019 zwaar in de afdaling van de Sormano. Die zit nu niet in het parcours, dus daarom is hij misschien op zijn stappen (zie artikel uit 2019 hieronder) teruggekeerd.

11:45 Tijdsverschil. Het gaat voortdurend op en af over kronkelende wegen, waardoor het zowel in de kopgroep als in het peloton niet gemakkelijk is om de ketting gesmeerd te laten lopen. Wat wel duidelijk is, is dat Campenaerts de motor is van de ontsnapping. De 10 hebben meer dan 3 minuten. 11 uur 45.