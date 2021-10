LIVE Ronde van Lombardije: Evenepoel moet lossen, volg hier de finale

Niet vergeten dat Tadej Pogacar naast de Tour ook al Luik-Bastenaken-Luik wist te winnen dit jaar. Het is van John Degenkolb in 2015 geleden dat iemand 2 monumenten in 1 jaar wist te winnen.

15 uur 49. Niet vergeten dat Tadej Pogacar naast de Tour ook al Luik-Bastenaken-Luik wist te winnen dit jaar. Het is van John Degenkolb in 2015 geleden dat iemand 2 monumenten in 1 jaar wist te winnen. .

15 uur 42. Evenepoel eraf! 5 meter voor Evenepoel worden er 10, dan 20 en dan... Zetten we een kruis over het supertalent? .

15 uur 30. In het peloton worden de wapens nog een laatste keer geladen voor de slag op de Passo di Ganda. Laatste drinkbussen worden aangereikt, hier en daar wordt nog snel een taartje of gelletje naar binnen gewerkt. .

15 uur 23. Davide Orrico heeft blijkbaar nog wat overgehouden na zijn onderneming in de vlucht van de dag, want hij gaat op zoek naar zijn landgenoot Lorenzo Rota. .

15 uur 19. Passo di Ganda. Het duurt nu niet lang meer of we beginnen aan de Passo di Ganda. Hier zal het dan toch moeten gebeuren of we dreigen met een grote groep in Bergamo aan te komen. .