Rugnummer 1 Mollema voor Lombardije: "Benieuwd of Evenepoel het ook in monument kan"

16 uur 09. Mollema: "Evenepoel? Wat ik zie, is indrukwekkend". Bauke Mollema wil maar wat graag een bisnummer opvoeren aan het Comomeer, maar dan moet hij afrekenen met onder meer Remco Evenepoel. "Ik heb dit jaar alleen nog maar in de Algarve tegen hem gekoerst. Wat ik zie, is indrukwekkend. Hij wint, maar ook de manier waarop is knap, vaak met een groot machtsvertoon." "Ik ben benieuwd of hij het ook in een monument kan. Dit is zijn eerste monument. Maar hij moet dit zeker aankunnen." En wie zijn de andere concurrenten volgens de Nederlander? "Dat kan ik dit jaar moeilijker inschatten. Normaal kom je uit enkele Italiaanse voorbereidingskoersen, maar nu komt het peloton uit Italië, Polen en Frankrijk. Iedereen ziet dat Evenepoel hard rijdt, maar ik denk ook aan Fuglsang, Woods en Vlasov." .