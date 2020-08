LIVE: Wie houdt Evenepoel van de overwinning in Lombardije?

12:48 Een besmuikte glimlach van Evenepoel bij de start. Mag hij na de finish wat uitbundiger lachen? 12 uur 48. Een besmuikte glimlach van Evenepoel bij de start. Mag hij na de finish wat uitbundiger lachen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:45 12 uur 45. Gruppo compatto. Het spervuur aan demarrages haalt voorlopig niks uit. Niemand geraakt weg, maar dit pittige begin van de koers zal toch in de kuiten kruipen. We hebben al ruim 16 km afgelegd. . Gruppo compatto Het spervuur aan demarrages haalt voorlopig niks uit. Niemand geraakt weg, maar dit pittige begin van de koers zal toch in de kuiten kruipen. We hebben al ruim 16 km afgelegd.

12:39 12 uur 39. Alba (Movistar) en Pellaud (Androni Giocattoli) mengen zich in de strijd om een zitje in de lange vlucht. Het peloton flirt met snelheden van ruim 50 km/h. . Alba (Movistar) en Pellaud (Androni Giocattoli) mengen zich in de strijd om een zitje in de lange vlucht. Het peloton flirt met snelheden van ruim 50 km/h.

12:36 12 uur 36. De snelheid ligt hoog. Cofidis en NTT Pro Cycling proberen in de eerste kilometers een ontsnapping op te zetten. . De snelheid ligt hoog. Cofidis en NTT Pro Cycling proberen in de eerste kilometers een ontsnapping op te zetten.

12:26 12 uur 26. Daar gaan we! De renners zijn vertrokken in Bergamo, de stad die zo werd geteisterd door Covid-19. Over een goeie zes uur worden de eersten in Como verwacht. . Daar gaan we! De renners zijn vertrokken in Bergamo, de stad die zo werd geteisterd door Covid-19. Over een goeie zes uur worden de eersten in Como verwacht.

12:25 12 uur 25.

12:20 12 uur 20. De benen jeuken al, maar de start laat nog even op zich wachten. We zijn tenslotte in Italië. . De benen jeuken al, maar de start laat nog even op zich wachten. We zijn tenslotte in Italië.

12:03 12 uur 03. We hoeven u niet te vertellen dat 2020 een vreemd jaar is. Tussen Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije zaten vorig jaar 204 dagen, nu amper 7. Nog nooit werd de Koers van de Vallende Bladeren in de zomer gereden, maar voor alles is een eerste keer. . We hoeven u niet te vertellen dat 2020 een vreemd jaar is. Tussen Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije zaten vorig jaar 204 dagen, nu amper 7. Nog nooit werd de Koers van de Vallende Bladeren in de zomer gereden, maar voor alles is een eerste keer.

11:58 11 uur 58. De topfavoriet zelf ziet er vrij ontspannen uit. De topfavoriet zelf ziet er vrij ontspannen uit

11:47 11 uur 47. Iedere koers moet gereden worden. Als je favoriet bent, is het dubbel moeilijk. De concurrenten zullen Remco zeker geen plateau met een taart brengen. Patrick Lefevere. Iedere koers moet gereden worden. Als je favoriet bent, is het dubbel moeilijk. De concurrenten zullen Remco zeker geen plateau met een taart brengen. Patrick Lefevere

11:42 11 uur 42. Lefevere: "Om iedere hoek loert het gevaar". Lefevere: "Om iedere hoek loert het gevaar"

11:39 11 uur 39. Stevig parcours. De Ronde van Lombardije is met haar 4000 hoogtemeters wellicht de zwaarste van de 5 Monumenten. In de aanloop naar de finale moeten de renners over de Colle Gallo en de Colle Brianza. Op zo'n 70 km van de streep komt de hoofdmoot van het klimwerk. De Madonna del Ghisallo is nog niet goed en wel verteerd, of het peloton krijgt de Muro di Sormano voor de wielen geschoven. Daar wordt het kaf al van het koren gescheiden. Op de klim naar Civiglio worden de laatste kaarten op tafel gegooid en wie boven op San Fermo della Battaglia wat voorsprong heeft, mag dromen van de zege. . Stevig parcours De Ronde van Lombardije is met haar 4000 hoogtemeters wellicht de zwaarste van de 5 Monumenten. In de aanloop naar de finale moeten de renners over de Colle Gallo en de Colle Brianza. Op zo'n 70 km van de streep komt de hoofdmoot van het klimwerk. De Madonna del Ghisallo is nog niet goed en wel verteerd, of het peloton krijgt de Muro di Sormano voor de wielen geschoven. Daar wordt het kaf al van het koren gescheiden. Op de klim naar Civiglio worden de laatste kaarten op tafel gegooid en wie boven op San Fermo della Battaglia wat voorsprong heeft, mag dromen van de zege.

11:28 De renners Belgische Circus-Wanty Gobert tekenen als eerste. 11 uur 28. De renners Belgische Circus-Wanty Gobert tekenen als eerste.

10:42 10 uur 42. Start om 12.20u. Vandaag staat de Klassieker van de Vallende Bladeren op de kalender. Een koers die normaal in oktober gereden wordt, maar door de herschikking van de wielerkalender verschoven is naar 15 augustus. Om 12.20u trekken de renners zich op gang, de finish wordt iets na 18u verwacht. U kunt de koers in dit artikel volgen met live-tekstupdates en op Radio 1 vanaf 16u. . Start om 12.20u Vandaag staat de Klassieker van de Vallende Bladeren op de kalender. Een koers die normaal in oktober gereden wordt, maar door de herschikking van de wielerkalender verschoven is naar 15 augustus. Om 12.20u trekken de renners zich op gang, de finish wordt iets na 18u verwacht. U kunt de koers in dit artikel volgen met live-tekstupdates en op Radio 1 vanaf 16u.

10:39 10 uur 39.

16:09 16 uur 09. Mollema: "Evenepoel? Wat ik zie, is indrukwekkend". Bauke Mollema wil maar wat graag een bisnummer opvoeren aan het Comomeer, maar dan moet hij afrekenen met onder meer Remco Evenepoel.

"Ik heb dit jaar alleen nog maar in de Algarve tegen hem gekoerst. Wat ik zie, is indrukwekkend. Hij wint, maar ook de manier waarop is knap, vaak met een groot machtsvertoon."

"Ik ben benieuwd of hij het ook in een monument kan. Dit is zijn eerste monument. Maar hij moet dit zeker aankunnen."

En wie zijn de andere concurrenten volgens de Nederlander? "Dat kan ik dit jaar moeilijker inschatten. Normaal kom je uit enkele Italiaanse voorbereidingskoersen, maar nu komt het peloton uit Italië, Polen en Frankrijk. Iedereen ziet dat Evenepoel hard rijdt, maar ik denk ook aan Fuglsang, Woods en Vlasov."

16:08 16 uur 08. Het is heel bijzonder om met rugnummer 1 te mogen starten. Deze wedstrijd ligt me goed. Ik zie Lombardije niet als voorbereiding op de Tour, maar ik ga weer voor een resultaat. . Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Het is heel bijzonder om met rugnummer 1 te mogen starten. Deze wedstrijd ligt me goed. Ik zie Lombardije niet als voorbereiding op de Tour, maar ik ga weer voor een resultaat. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

08:55 08 uur 55. Geen Michael Matthews. Michael Matthews heeft zich in laatste instantie teruggetrokken voor de Ronde van Lombardije. De Australiër werd vorige week nog 3e in Milaan-Sanremo, maar hij kwam die dag ook ten val. "Helaas kan ik mijn stuur niet goed meer vasthouden, waardoor ik een gevaar ben voor mijn ploegmaats en collega's in het peloton. Hopelijk kan ik er volgende week wel weer bij zijn." Matthews wordt bij Sunweb vervangen door de Nederlander Tusveld. Wilco Kelderman is de kopman. . Geen Michael Matthews Michael Matthews heeft zich in laatste instantie teruggetrokken voor de Ronde van Lombardije. De Australiër werd vorige week nog 3e in Milaan-Sanremo, maar hij kwam die dag ook ten val. "Helaas kan ik mijn stuur niet goed meer vasthouden, waardoor ik een gevaar ben voor mijn ploegmaats en collega's in het peloton. Hopelijk kan ik er volgende week wel weer bij zijn."



Matthews wordt bij Sunweb vervangen door de Nederlander Tusveld. Wilco Kelderman is de kopman.

08:53 08 uur 53.

16:17 16 uur 17. Ik denk dat Lombardije nog lastiger is dan de Clasica San Sebastian. De finale is superzwaar. De laatste 80 kilometer zijn heel lastig. Vanaf de Ghisallo heb je bijna geen vlakke stroken meer. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Ik denk dat Lombardije nog lastiger is dan de Clasica San Sebastian. De finale is superzwaar. De laatste 80 kilometer zijn heel lastig. Vanaf de Ghisallo heb je bijna geen vlakke stroken meer. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step)

16:17 Remco Evenepoel verkende donderdag het parcours voor een tweede keer. 16 uur 17. Remco Evenepoel verkende donderdag het parcours voor een tweede keer

16:17 Het Belgische goudhaantje gaat naar de top van de Colma di Sormano. 16 uur 17. Het Belgische goudhaantje gaat naar de top van de Colma di Sormano

19:00 19 uur . Debuut van Evenepoel. Remco Evenepoel (20) debuteert zaterdag in de Ronde van Lombardije. Het Italiaanse monument was voor aanvang van dit seizoen al een van zijn doelen en dat is ondanks het coronajasje niet veranderd. Dankzij zijn zeges in Burgos en Polen is Evenepoel een van de grote favorieten en misschien wel de topfavoriet. Hij nam woensdag het parcours onder de loep. . Debuut van Evenepoel Remco Evenepoel (20) debuteert zaterdag in de Ronde van Lombardije. Het Italiaanse monument was voor aanvang van dit seizoen al een van zijn doelen en dat is ondanks het coronajasje niet veranderd. Dankzij zijn zeges in Burgos en Polen is Evenepoel een van de grote favorieten en misschien wel de topfavoriet. Hij nam woensdag het parcours onder de loep.

19:00 19 uur .

18:59 18 uur 59. Ronde van Lombardije. Vorige zaterdag was er nog Milaan-Sanremo, komende zaterdag volgt de Ronde van Lombardije: de Italiaanse monumenten volgen elkaar snel op. Op deze pagina mist u geen trap van de klimklassieker. . Ronde van Lombardije Vorige zaterdag was er nog Milaan-Sanremo, komende zaterdag volgt de Ronde van Lombardije: de Italiaanse monumenten volgen elkaar snel op. Op deze pagina mist u geen trap van de klimklassieker.

