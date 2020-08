Jakob Fuglsang rondt Astana-dominantie knap af in Ronde van Lombardije

Ronde van Lombardije kort samengevat

Eerste vluchters maken er een zware opening van

Voor de start in Bergamo, zwaar getroffen door het coronavirus, werd een minuut stilte gehouden. Die was snel vergeten, want er werd een uur lang oorlog gevoerd om weg te geraken. Joey Rosskopf probeerde het vergeefs alleen, maar een tweede poging met tien anderen erbij had meer kans op slagen.

De elf vluchters, met Vakoc als opvallendste naam, kregen niet al te veel ruimte van het peloton. Met maximaal 4'30" voorsprong mochten ze over de Colle Gallo en de Colle Brianza rijden. In het peloton verdeelden Deceuninck-QuickStep en Jumbo-Visma het werk in dienst van kopmannen Evenepoel en Bennett. Op de flanken van de Madonna del Ghisallo was het verhaaltje van de vlucht afgelopen. Als laatste werd de Canadees Piccoli ingerekend.