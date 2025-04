LIVE (13.15 uur): Wie volgt Groenewegen op in vernieuwde Ronde van Limburg?

Parcours

Geen Brabantse Pijl vandaag, wel de Ronde van Limburg. De renners beginnen om 13.00 uur in de Hasseltse binnenstad aan hun tocht van 176,8 km.



De eerste 60 kilometer worden gekleurd met de beklimmingen van de Glinberg (1 km à 4,7%) en tweemaal de Keiberg (0,6 km à 4,7%). Onderweg worden ook de kasseitjes van de Maastrichterallee twee keer bedwongen.



Na 63,9 km belandt het peloton op de lokale ronde, die u nog kan kennen als de "Limburglus" uit het EK wielrennen in 2024. Die wordt 3 keer afgewerkt en kent hindernissen als de Kolmontberg (0,8 km à 4,5%) en de Zammelenberg (0,8 km à 4,3%). Ook liggen er twee kasseistroken met Manshoven en Op de Kriezel.



In de laatste 11 kilometer, zijn er geen obstakels meer te bespeuren, wat de kans verhoogt op een massasprint. Wie zegeviert op de vernieuwde finish aan de Elisabethwal in Tongeren-Borgloon, weten we rond 17.15 uur.