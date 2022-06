LIVESTREAM: Peloton knabbelt aan voorsprong kwartet vluchters, wie wordt opvolger van Tim Merlier?

clock 17:02 17 uur 02. Drie lokale rondjes in en rond Tongeren van elk 24 kilometer. Dat is wat de renners nog voorgeschoteld krijgen. De smalle wegen maken het de achtervolgers moeilijk, voorlopig blijft de kopgroep uit hun greep. . Drie lokale rondjes in en rond Tongeren van elk 24 kilometer. Dat is wat de renners nog voorgeschoteld krijgen. De smalle wegen maken het de achtervolgers moeilijk, voorlopig blijft de kopgroep uit hun greep.

clock 16:56 Tijd voor de Grootloonberg. De volgende helling: de Grootloonberg. Een klim van een kilometer lang met gemiddeld 3,6% stijging. Geen kuitenbijter, maar de opeenvolging van hellingen zullen de renners zo dadelijk gaan voelen. . 16 uur 56. hill Tijd voor de Grootloonberg De volgende helling: de Grootloonberg. Een klim van een kilometer lang met gemiddeld 3,6% stijging. Geen kuitenbijter, maar de opeenvolging van hellingen zullen de renners zo dadelijk gaan voelen.

clock 16:53 16 uur 53. De vluchters rijden intussen al 3 uur op kop van de koers. Met een marge van 2 minuten, lijkt de winnaar vandaag niet bij het kwartet te zitten. . De vluchters rijden intussen al 3 uur op kop van de koers. Met een marge van 2 minuten, lijkt de winnaar vandaag niet bij het kwartet te zitten.

clock 16:52 16 uur 52. Het is vandaag een andere koers voor Lotto-Soudal dan in Brussel gisteren, want ze hebben een eindschot: Arnaud De Lie. Commentator Sven Nys. Het is vandaag een andere koers voor Lotto-Soudal dan in Brussel gisteren, want ze hebben een eindschot: Arnaud De Lie. Commentator Sven Nys

clock 16:50 16 uur 50. Livestream of op 1. U hoeft geen seconde te missen van de ontknoping in de Ronde van Limburg op 1 of via de livestream in dit artikel. . Livestream of op 1 U hoeft geen seconde te missen van de ontknoping in de Ronde van Limburg op 1 of via de livestream in dit artikel.

clock 16:45 16 uur 45.

clock 16:23 16 uur 23. Met zo'n sterke ploeg ben ik echt zelfzeker over de koers van vandaag. Sam Bennett. Met zo'n sterke ploeg ben ik echt zelfzeker over de koers van vandaag. Sam Bennett

clock 16:21 16 uur 21. Met Cavendish, De Lie, Gaviria en Merlier staan er al heel wat sprintwonders op de shortlist voor de overwinning. Maar ook Sam Bennett (Bora) ziet een kans: "Er staat heel wat wind, maar ons team is daar zeker tegen bestand. We zijn heel erg gemotiveerd." . Met Cavendish, De Lie, Gaviria en Merlier staan er al heel wat sprintwonders op de shortlist voor de overwinning. Maar ook Sam Bennett (Bora) ziet een kans: "Er staat heel wat wind, maar ons team is daar zeker tegen bestand. We zijn heel erg gemotiveerd."

clock 16:12 Fiets Jens Schuermans overleeft kasseistrook niet. Jens Schuermans (BEAT Cycling Club) moet van fiets wisselen op de tweede passage van de Maastrichteralllee. Kan hij opnieuw aansluiten met de vluchters? . 16 uur 12. mechanical breakdown Fiets Jens Schuermans overleeft kasseistrook niet Jens Schuermans (BEAT Cycling Club) moet van fiets wisselen op de tweede passage van de Maastrichteralllee. Kan hij opnieuw aansluiten met de vluchters?

clock 16:10 16 uur 10.

clock 15:55 15 uur 55. Koplopers nog met z'n vieren. Met nog 100 kilometer te gaan, wordt Ferras gegrepen door het peloton. Er blijft een kwartet renners uit de greep van het grote pak. . Koplopers nog met z'n vieren Met nog 100 kilometer te gaan, wordt Ferras gegrepen door het peloton. Er blijft een kwartet renners uit de greep van het grote pak.

clock 15:49 15 uur 49.

clock 15:47 Van de heuvels naar kasseien. De 1e passage van de Maastrichterallee ligt nu te wachten op de renners. Meteen na de dubbele helling mag het peloton gaan dokkeren op Limburgse kasseien. . 15 uur 47. cobble stones Van de heuvels naar kasseien De 1e passage van de Maastrichterallee ligt nu te wachten op de renners. Meteen na de dubbele helling mag het peloton gaan dokkeren op Limburgse kasseien.

clock 15:42 Van de Keiberg naar de Letenberg. De beklimmingen volgen elkaar nu in sneltempo op. Het peloton knabbelt aan de voorsprong van de koplopers op de Keiberg. Nu maken de renners zich op voor de Letenberg: 400 meter klimmen aan 8%. . 15 uur 42. hill Van de Keiberg naar de Letenberg De beklimmingen volgen elkaar nu in sneltempo op. Het peloton knabbelt aan de voorsprong van de koplopers op de Keiberg. Nu maken de renners zich op voor de Letenberg: 400 meter klimmen aan 8%.

clock 15:42 15 uur 42.

clock 15:35 15 uur 35.

clock 15:23 15 uur 23. Het peloton maakt er niet meteen werk van om de kopgroep op het matje te roepen. Voorlopig genieten de vijf renners van hun excursie. . Het peloton maakt er niet meteen werk van om de kopgroep op het matje te roepen. Voorlopig genieten de vijf renners van hun excursie.

clock 15:03 15 uur 03.

clock 15:02 Kopgroep verteert Duivelsberg goed. Het vijftal voorin heeft geen tijd verloren op de eerste test van de dag in het Nationaal Park Hoge Kempen. Hun voorsprong blijft intact. . 15 uur 02. hill Kopgroep verteert Duivelsberg goed Het vijftal voorin heeft geen tijd verloren op de eerste test van de dag in het Nationaal Park Hoge Kempen. Hun voorsprong blijft intact.

clock 15:02 15 uur 02.

clock 14:52 De koers lokt heel wat volk op Pinkstermaandag:. 14 uur 52. De koers lokt heel wat volk op Pinkstermaandag:

clock 14:46 47,1 km/u in eerste wedstrijduur. Het peloton vliegt door het Limburgse decor. De gemiddelde snelheid in het eerste wedstrijduur wordt afgeklopt op 47,1 km/u. . 14 uur 46. average speed 47,1 km/u in eerste wedstrijduur Het peloton vliegt door het Limburgse decor. De gemiddelde snelheid in het eerste wedstrijduur wordt afgeklopt op 47,1 km/u.

clock 14:43 14 uur 43. We hebben een sterk team en maken veel plezier. We zullen zien wat er vandaag gebeurt. Mark Cavendish. We hebben een sterk team en maken veel plezier. We zullen zien wat er vandaag gebeurt. Mark Cavendish

clock 14:34 Voorsprong breidt uit: 3'50". De koplopers krijgen nog wat extra ademruimte met het oog op de eerste klim van de dag. Binnenkort maakt de Duivelsberg zijn opwachting. Het vijftal heeft 3'50" voorsprong op het peloton, dat de benen nog wat losschudt. . 14 uur 34. time difference Voorsprong breidt uit: 3'50" De koplopers krijgen nog wat extra ademruimte met het oog op de eerste klim van de dag. Binnenkort maakt de Duivelsberg zijn opwachting. Het vijftal heeft 3'50" voorsprong op het peloton, dat de benen nog wat losschudt.

clock 14:29 14 uur 29.

clock 14:29 14 uur 29. We komen hier met een heel sterk team aan de start. Ik hoop het te kunnen afmaken. Arnaud De Lie. We komen hier met een heel sterk team aan de start. Ik hoop het te kunnen afmaken. Arnaud De Lie

clock 14:27 14 uur 27. Duel Cavendish - De Lie? De sprinttreinen zullen overuren draaien in Limburg. Dus is het uitkijken naar de snelste mannen uit het pak. Krijgen we een duel tussen Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) en Arnaud De Lie (Lotto-Soudal)? . Duel Cavendish - De Lie? De sprinttreinen zullen overuren draaien in Limburg. Dus is het uitkijken naar de snelste mannen uit het pak. Krijgen we een duel tussen Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) en Arnaud De Lie (Lotto-Soudal)?

clock 14:11 14 uur 11.

clock 14:03 Vroege vlucht krijgt 3 minuten. De vijfkoppige vluchtersgroep krijgt 3 minuten voorsprong van het peloton. De grote ploegen hebben geen mannetje voorin, dus wordt het zaak om de kloof niet te groot te laten worden. . 14 uur 03. time difference Vroege vlucht krijgt 3 minuten De vijfkoppige vluchtersgroep krijgt 3 minuten voorsprong van het peloton. De grote ploegen hebben geen mannetje voorin, dus wordt het zaak om de kloof niet te groot te laten worden.

clock 13:56 13 uur 56.

clock 13:53 13 uur 53. Taco van der Hoorn opnieuw op post. Intermarché rekent ook vandaag op de diensten van Taco van der Hoorn. De Nederlander won gisteren de Brussels Cycling Classic vanuit de vroege vlucht. Vandaag neemt hij plaats in de sprinttrein van Gerben Thijssen. . Taco van der Hoorn opnieuw op post Intermarché rekent ook vandaag op de diensten van Taco van der Hoorn. De Nederlander won gisteren de Brussels Cycling Classic vanuit de vroege vlucht. Vandaag neemt hij plaats in de sprinttrein van Gerben Thijssen.

clock 13:41 13 uur 41.

clock 13:34 13 uur 34 match begonnen start time Start: wie volgt Tim Merlier op? Het peloton is vertrokken voor hun rit door Limburg. Krijgen we opnieuw drama in het slot te zien?

clock 13:33 13 uur 33.

clock 13:30 13 uur 30. Revanche voor Lotto-Soudal? Na het ongelukkige voorval van vorig jaar, stuurt Lotto-Soudal een sterke ploeg naar de start van de Ronde van Limburg. Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Tim Wellens, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Frederik Frison en Cedric Beullens moeten de Belgische formatie de overwinning bezorgen. . Revanche voor Lotto-Soudal? Na het ongelukkige voorval van vorig jaar, stuurt Lotto-Soudal een sterke ploeg naar de start van de Ronde van Limburg. Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Tim Wellens, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Frederik Frison en Cedric Beullens moeten de Belgische formatie de overwinning bezorgen.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 12:29 Het profiel van vandaag met 18 hellingen en enkele kasseistroken. 12 uur 29. Het profiel van vandaag met 18 hellingen en enkele kasseistroken.

clock 11:44 11 uur 44. De renners starten om half twee. De livebeelden beginnen om 16.45 uur. Je kan kijken op Eén en Canvas of op deze pagina met livestream. . De renners starten om half twee. De livebeelden beginnen om 16.45 uur. Je kan kijken op Eén en Canvas of op deze pagina met livestream.

clock 11:40 Mooie namen op de startlijst. 11 uur 40. Mooie namen op de startlijst

clock 11:37 11 uur 37. Vorig jaar: drama voor Brent Van Moer . De editie van vorig jaar doet bij heel wat wielerliefhebbers misschien nog wel een belletje rinkelen. Tim Merlier ging toen met de zege aan de haal, maar de race had helemaal anders kunnen lopen. Brent Van Moer (Lotto-Soudal) leek solo op weg naar zijn eerste profzege, maar hij reed in de slotmeters verkeerd. . Vorig jaar: drama voor Brent Van Moer De editie van vorig jaar doet bij heel wat wielerliefhebbers misschien nog wel een belletje rinkelen. Tim Merlier ging toen met de zege aan de haal, maar de race had helemaal anders kunnen lopen.

Brent Van Moer (Lotto-Soudal) leek solo op weg naar zijn eerste profzege, maar hij reed in de slotmeters verkeerd.

clock 11:36 11 uur 36. wielrennen Drama in Ronde van Limburg: koploper Van Moer rijdt verkeerd, Merlier wint