LIVE Ronde van het Baskenland: Soudal-Quick Step op weg naar blauw podium? Van Wilder voorlopig knap 3e

Strijd tegen de klok

In deze openingsetappe van de Ronde van het Baskenland wacht de renners meteen een individuele strijd tegen de chrono.



De tijdrit begint aan de Fernando Buesa Arena, het tweede grootste basketbalstadion van Spanje. Daarna wacht er de renners achtereenvolgens een stukje van 4 kilometer over licht glooiende wegen, een klimmetje van derde categorie (1 km aan 2,8%) en een vlak stuk tot de finish. Na 16,5 kilometer weten we wie zich de eerste leider mag noemen.



Ook vorig jaar begonnen ze in Noord-Spanje met een tijdrit, die de Sloveen Primoz Roglic naar zijn hand zette.