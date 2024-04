Ontbinden de favorieten hun duivels in glooiende vierde rit in het Baskenland?

Bij Astana kunnen ze deze week niet meer rekenen op de diensten van Ide Schelling. De Nederlander voelt zich slap en heeft koorts.



Het is al de 2e Astana-renner die de handdoek in de ring gooit in deze Ronde van het Baskenland.



Eergisteren zag het Kazachse team ook al Gleb Brussenskiy verdwijnen, de hardrijder die door een shortcut eventjes 20e stond in de daguitslag van de E3 Saxo Classic.