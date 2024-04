LIVE Ronde van het Baskenland: etappe geneutraliseerd na zware valpartij met Evenepoel, Vingegaard en Roglic

De voorbije dagen mengde de Belgische kampioen zich telkens in de tussensprints. Wat is zijn plan vandaag?



"De tussensprint is vandaag minder belangrijk, want die ligt vlak voor de klim. Daar meesprinten zou krachten kosten in de finale", zegt Evenepoel.



"De komende 3 dagen zullen die tussensprints sowieso minder belangrijk zijn. De laatste 3 etappes zijn lastig genoeg waardoor er gaten zullen vallen."



Evenepoel zal vandaag op zijn hoede zijn in de finale. "Het wordt weer hectisch. Er is een lastig klimmetje op 12 km van de finish, we moeten daar bij de les zijn.



Een sprint van een kleine groep lijkt het meest voor de hand liggende scenario volgens Evenepoel.



"Het is afwachten met hoeveel man we naar de finish rijden. Gaan we voor de sprint of niet? We zien dan wel wat kan."