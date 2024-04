Verraderlijke rit in het Baskenland met amper 1 helling, maar geen meter vlak

Vandaag is zowat de enige kans voor sprinters in de Ronde van het Baskenland. Maar dan moeten ze wel de 2.300 hoogtemeters overleven van de 2e rit tussen Irun en Cambo-les-Bains. Er staat in Frans Baskenland maar 1 gecategoriseerde helling op het menu, maar het is wel geen meter vlak. Om 13.30 uur beginnen Evenepoel en co. eraan. Volg de rit hier.