'Vlakke' rit in het Baskenland met 2.000 hoogtemeters, Evenepoel verwacht "sprint met heel grote groep"

Na zijn tijdritwinst is Primoz Roglic de eerste leider in de Ronde van het Baskenland. Hij bezit ook de punten- en bollentrui. Die eerste is voor Jay Vine. Ethan Hayter draagt de wit-rode trui, want hij was tweede aan het tussenpunt. Ook Juan Ayuso krijgt een speciaal tenue, want hij draagt blauw als beste jongere.